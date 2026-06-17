Infoca despliega medios aéreos y terrestres por un incendio forestal en Mojácar (Almería)

Almería, 17 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha desplegado medios aéreos y terrestres para combatir un fuego declarado esta tarde en el término municipal de Mojácar (Almería).

El incendio forestal se ha originado a las 17:10 horas en el paraje Sopalmo. Para hacer frente a las llamas en este ataque inicial, el Infoca ha movilizado de inmediato cuatro aeronaves, en concreto dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.

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Por tierra, operan actualmente en la zona en las labores de extinción dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental, según ha informado el dispositivo andaluz a través de sus redes sociales.

Este nuevo foco en la provincia almeriense se produce en la misma jornada en la que el operativo ha tenido que intervenir en otro incendio forestal en el cercano municipio de Carboneras.

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Ese primer fuego, que se inició a las 09:50 horas en el paraje Saltador, se encuentra ya estabilizado desde las 16:00 horas tras el duro trabajo de los efectivos para sobreponerse a rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. Para alcanzar su control definitivo, el Infoca mantiene ahora desplegados sobre el terreno a 59 profesionales y tres vehículos autobomba. EFE

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