Dos adolescentes, heridos graves al caer por un claraboya desde ocho metros en Barcelona

Barcelona, 17 jun (EFE).- Dos adolescentes han resultado heridos graves al caer por una claraboya desde el tejado de una nave industrial al que habían subido en La Granada (Barcelona), en un caso que investigan los Mossos d'Esquadra.

Según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias de la Generalitat, hacia las 19:00 horas del martes el teléfono 112 recibió un aviso de que dos menores habían caído del tejado de una nave industrial, situada en la calle del poeta Josep Maria Font de la Granada.

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Al llegar los Bomberos, comprobaron que los dos adolescentes se encontraban ya en el suelo heridos, tras caer por una claraboya del tejado, desde una altura de unos ocho metros, aunque no tuvieron que intervenir porque no estaban atrapados.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a los dos adolescentes, que fueron evacuados en estado grave, uno de ellos en helicóptero al Hospital de Sant Pau y otro en ambulancia al de Sant Joan de Deu.

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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, según han informado a EFE fuentes policiales. EFE