Espana agencias

Dos adolescentes, heridos graves al caer por un claraboya desde ocho metros en Barcelona

Guardar
Google icon

Barcelona, 17 jun (EFE).- Dos adolescentes han resultado heridos graves al caer por una claraboya desde el tejado de una nave industrial al que habían subido en La Granada (Barcelona), en un caso que investigan los Mossos d'Esquadra.

Según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias de la Generalitat, hacia las 19:00 horas del martes el teléfono 112 recibió un aviso de que dos menores habían caído del tejado de una nave industrial, situada en la calle del poeta Josep Maria Font de la Granada.

PUBLICIDAD

Al llegar los Bomberos, comprobaron que los dos adolescentes se encontraban ya en el suelo heridos, tras caer por una claraboya del tejado, desde una altura de unos ocho metros, aunque no tuvieron que intervenir porque no estaban atrapados.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a los dos adolescentes, que fueron evacuados en estado grave, uno de ellos en helicóptero al Hospital de Sant Pau y otro en ambulancia al de Sant Joan de Deu.

PUBLICIDAD

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, según han informado a EFE fuentes policiales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crean plantas que brillan y cambian de color cuando se infectan con algún virus

Infobae

PP y Vox urgen dimisión de Marlaska por mentir: Es peor que Leire, se vendió a la cloaca

Infobae

El entrenador brasileño Juliano Belletti renueva por una temporada con el filial del Barça

Infobae

Actúan por tierra y aire contra un incendio forestal en Soportújar (Granada)

Infobae

Condenada una aseguradora a pagar una indemnización por un suicidio por causas laborales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama rechaza retirar el pasaporte al expresidente como pedía la Fiscalía

Qué es la “autorización universal voluntaria” que Zapatero ha entregado al juez Calama: una llave maestra para el secreto bancario, pero tiene trampa

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid cumple su promesa y manda un informe sobre el caso Negreira a la UEFA

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026