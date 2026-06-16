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Transporte terrestre y restauración, los servicios que más subieron en el primer trimestre

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Madrid, 16 jun (EFE).- El transporte terrestre y por tubería y los servicios de comidas y bebidas fueron los servicios que más se encarecieron en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, con una subida de precios del 5,6 % y del 4,3 %, respectivamente.

El índice de precios del sector servicios del primer trimestre de 2026 publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra un incremento del 2,6 %, tres décimas más que en el cuarto trimestre de 2025 (2,3 %).

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Esta subida se explica, sobre todo, por el encarecimiento del transporte terrestre y por tubería frente al abaratamiento del año pasado y por la menor bajada de los precios de las actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

Tras el transporte terrestre y por tubería y los servicios de comidas y bebidas, los servicios que más se encarecieron en el primer trimestre fueron las telecomunicaciones (servicios a empresas), la hostelería y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos, todos ellos un 4,1 %.

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En cambio, bajaron los precios de las actividades de programación y emisión de radio y televisión (un 7,6 %), la publicidad y estudios de mercado (un 3,6 %) y el transporte marítimo de pasajeros (un 0,8 %).

En términos trimestrales, los precios de los servicios subieron un 0,4 % con respecto al tercer trimestre, nueve décimas más respecto al trimestre precedente, sobre todo por el encarecimiento del almacenamiento y actividades anexas al transporte, los servicios de comidas y bebidas y las actividades de las sedes centrales, actividades de consultoría de gestión empresarial. EFE

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