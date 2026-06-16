Sémper dice que la moción es una herramienta a la que no renuncian pero esperan a ver la dimensión de la corrupción

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado hoy que la moción de censura es una "herramienta" a la que el PP no renuncia, pero ha precisado que ahora están a la espera de ver la dimensión que toma la corrupción que se está destapando en torno al PSOE y al Gobierno y en pedir a Pedro Sánchez que de la palabra a los españoles.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno que "asuma la realidad", no prolongue "la agonía" en la que tiene sumida a la política española, disuelva las Cortes y convoque elecciones.

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No obstante, al ser preguntado si el PP, ante la falta de convocatoria electoral, no tiene intención de presentar una moción de censura, el portavoz del PP ha señalado que su partido tiene "bien claro que es una herramienta" que está a su disposición y a la que no renuncian.

Sin embargo, ha precisado que no les dan los votos y dado que los "escándalos se suceden a tal velocidad" conviene también "esperar a ver hasta dónde llega todo esto". En cualquier caso, ha señalado que no podía adelantar nada más porque viven "al día" como el resto de los españoles "sobresaltados" con las informaciones que van conociendo.

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CAMBIOS DEL ESCENARIO POLÍTICO EN UN MES

A este respecto recuerda que hace ya unas semanas que había partidos (en referencia a Vox) que les pedía que presentaran una moción de censura, sin embargo ha exclamado: "fíjense lo que ha cambiado en mes y medio" el escenario.

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Por ello, ha recalcado que su partido está esperando a ver "la dimensión" de lo que tienen enfrente, de todos los casos abiertos. Y ahora, están en la fase de pedirle a Pedro Sánchez que "disuelva, que acepte la realidad, su realidad, y que disuelva las Cortes porque hay elementos más que suficientes para hacerlo. "Lo que tenga que pasar después, pues ya veremos", ha espetado.

En su opinión, los españoles deberían poder hablar "más pronto que tarde" porque ahora están sujetos "a la estrategia de un solo hombre" a una estrategia "particular" que no depende del interés general, sino del suyo propio y que intuye que si se presenta a unas elecciones "las va a perder y va a perder el poder".

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Sémper ha admitido también que no consiguen "colar" las propuestas de su partido en materia de vivienda, trabajo, economía o diálogo social debido a que la "escaleta" de los medios de comunicación está llena de las noticias que surgen cada día de los casos de corrupción que afectan a los socialistas y al Ejecutivo.

"Es imposible, es extraordinariamente complicado colar en la actualidad informativa propuestas en materia de vivienda, propuestas en materia de salud mental, por ejemplo" ha exclamado recordando que "es tan escandaloso" lo que está sucediendo que "relega el debate de la política de fondo".

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PIDE A LOS SUMAR Y PODEMOS QUE LEVANTEN EL "DEDITO" CONTRA LA CORRUPCIÓN

El dirigente popular ha reiterado sus críticas contra los partidos que sustentan al Gobierno a quienes recuerda cuando gritaban que no había pan para tanto chorizo en las plazas de España y levantaban el "dedito" continuamente señalando la corrupción del PP.

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Cree que ahora sería "razonable" que también levantaran el "dedito" y se "indignaran" con los casos que le afectan al Gobierno, señalando expresamente a Sumar o Podemos. Sin embargo, ha precisado que éstos "se ponen estupendos" y empiezan a buscar infinidad de "subordinadas" para justificar o mirar para otro lado con la corrupción que tiene "paralizado" al Gobierno.

GOBIERNO EN SOLITARIO DEL PP En este contexto, Borja Sémper considera que es el final de una época y vislumbra la siguiente con un gobierno del PP en solitario que gobierne para todos los españoles y reconstruya todo lo que se ha derruido en los últimos años, como el respeto institucional. "No puede ser que haya ministros que con naturalidad y con desparpajo acusen de cometer delitos a jueces en este país y no se vayan a un juzgado a denunciarlo", ha exclamado en referencia a las acusaciones lanzadas por el ministro Óscar López contra magistrados del Tribunal Supremo.

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Sémper considera que el poder "tiene que ser controlado, el del pasado, el poder actual y el poder de mañana" y ha advertido de que una democracia necesita "periodismo libre que señale al poder y que el poder no ataque al periodismo" y también un poder judicial "libre de injerencias". "Me da igual que esta injerencia la haga cualquier partido político, cualquier gobierno", ha remachado.

En este sentido ha recalcado que se debe recuperar el respeto, el valor de la palabra dada y establecer que "la verdad es diferente a la mentira". En su opinión, todo esto se ha perdido durante estos años de "furia y polarización" y cree que la responsabilidad del PP es recuperarlo.

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Así, ha precisado que el próximo gobierno al que él aspira es uno del PP con Alberto Núñez Feijóo como presidente y que cuando llegue "se olvide de que es del Partido Popular y recuerde que debe gobernar para todos". No obstante, ha matizado que debe hacerlo "con una orientación ideológica" y un programa político. Y a partir de ahí, abordar los asuntos materiales y entre ellos, ha citado el problema de la vivienda.

VOX, EN LA OPOSICIÓN

En cuanto al papel de Vox, considera que debe ser el de una formación política con representación en el Congreso de los Diputados, en función del respaldo electoral que tengan los españoles, y que "controle la acción del futuro gobierno, que sea del Partido Popular", con un Ejecutivo en solitario.

No obstante, ha admitido que el PP no está condenado a poder gobernar solo con mayoría absoluta. "Esto parece también razonable, yo lo acepto, y yo entiendo que el PP en algunos lugares tiene que llegar a acuerdos con otras formaciones" y ha citado a Vox.

Dicho esto, Sémper ha dejado claro que estos acuerdos deben de estar siempre pensando en el interés general y en las medidas para solucionar los problemas de los ciudadanos en las comunidades autónomas y espera que "eso sea el futuro de España". Es decir, "propuestas y medidas acordadas que calmen la política española y que proyecten el futuro mejor de este país".