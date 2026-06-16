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Merz regala a Trump una camiseta de la selección alemana con su apellido en la espalda

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, regaló este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, una camiseta de la selección de Alemania con el apellido del líder republicano en la espalda y el número 47, un guiño al hecho de ser el 47º mandatario de Estados Unidos.

Merz se la entregó al inicio de una reunión centrada en Ucrania dentro de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que hoy arrancó con ese encuentro su segunda jornada.

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Los líderes del G7, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, se encontraban ya sentados en la mesa de negociación, presidida por el anfitrión, el francés Emmanuel Macron.

Macron tenía a ambos lados tanto a Trump como a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Este último, invitado especial para la ocasión, había sido recibido en persona por el presidente francés a su llegada al Hotel Royal, epicentro de la cita.

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Merz se levantó para darle la camiseta, que Trump recibió con una sonrisa y mostró al resto de asistentes, para después doblarla y dejarla sobre la mesa.

El líder republicano, cuyo abuelo paterno era de origen alemán, cumplió 80 años el pasado domingo. La entrega de la camiseta tiene lugar en pleno Mundial, que se celebra conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá y cuya final está prevista para el 19 de julio. EFE

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