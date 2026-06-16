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Los agricultores recibieron 4.310 millones de las ayudas directas PAC hasta el 30 de abril

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Madrid, 16 jun (EFE).- Las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 4.310,83 millones de euros hasta el pasado 30 de abril, lo que equivale al 75,38 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que finalizó el 15 de octubre de 2025.

Así figura en el último informe mensual (abril de 2026) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los seis primeros meses y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizará el 15 de octubre de este año.

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De esos 4.310,83 millones de euros, el importe abonado más abultado es el de la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (2.019,95 millones), seguido del correspondiente a ecorregímenes (936,60 millones), la ayuda a la renta asociada (547,83 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (426,42 millones).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.153,04 millones de euros), Castilla y León (814,50 millones) y Castilla-La Mancha (598,79 millones).

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En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el MAPA ha explicado en su informe de abril que este programa de desarrollo rural para el periodo 2014/22 concluyó el pasado 31 de diciembre de 2025, por lo tanto, no se han realizado más pagos en el resto del ejercicio financiero 2026.

Este programa ha alcanzado, desde el 16 octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, la cuantía de 1.099,17 millones de euros respecto al Gasto Público Total (GPT).

 Los pagos relativos a las intervenciones de Desarrollo Rural del Plan Estratégico de la PAC 2023/27 acumulan a 30 de abril de 2026 un total de 574,25 millones de euros; de ellos, destacan los pagos correspondientes a la intervención "Inversiones", con 233,30 millones de euros.

Le siguen la intervención "Compromisos medioambientales, climáticos y otros relacionados con la gestión", con 119,52 millones, y la intervención "Cooperación", con 76,79 millones.           

PAGOS FEAGA ACUMULADOS - EJERCICIO 2026

(Del 16 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026)

CC.AA. Y FEGA

Euros

% / Total Ejer.2025

ANDALUCÍA

1.153.045.854,66

77,70

ARAGÓN

357.001.059,51

77,73

ASTURIAS

49.914.972,94

73,56

BALEARES

31.895.257,67

80,98

CANARIAS

124.099.933,83

45,90

CANTABRIA

36.407.956,36

77,12

CASTILLA-LA MANCHA

598.787.213,58

79,25

CASTILLA Y LEÓN

814.503.397,94

82,37

CATALUÑA

224.577.611,83

75,16

C.VALENCIANA

76.065.510,87

51,37

EXTREMADURA

443.636.932,26

80,48

GALICIA

145.315.391,66

78,73

MADRID

34.123.967,70

74,01

MURCIA

53.400.974,18

37,57

NAVARRA

95.358.644,57

78,35

PAÍS VASCO

34.877.544,21

63,01

LA RIOJA

30.647.188,77

60,23

FEGA

7.168.328,80

94,49

TOTAL

4.310.827.741,34

75,38

Fuente: FEGA

EFEAGRO

aq/jjr/jlm

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