Las falsificaciones cuestan a España más de 1.200 millones de euros en sectores clave

Madrid, 16 jun (EFE).- Las falsificaciones cuestan a España más de 1.200 millones de euros anuales en sectores clave como el de la confección, los bolsos de mano, la joyería y la relojería, según ha apuntado en un comunicado la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

En concreto, la falsificación causa pérdidas anuales de 1.000 millones en el sector de la confección y de 265 millones en los sectores de los bolsos de mano, la joyería y la relojería.

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A nivel sectorial, la industria de la moda y la confección, estrechamente vinculada al diseño, sufre pérdidas anuales estimadas en 12.000 millones, mientras que los bolsos, joyas y relojes falsificados generan a los fabricantes legítimos pérdidas de alrededor de 2.700 millones ventas cada año en toda la Unión Europea.

La oficina señala que las pymes son especialmente vulnerables a este tipo de infracción, pues a menudo dependen de un pequeño número de diseños de productos distintivos y tienen una capacidad limitada para supervisar y hacer valer sus derechos.

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Más allá del impacto económico, advierte, los productos falsificados pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores y para el medio ambiente, pues a menudo no cumplen las normas de seguridad y calidad.

Las investigaciones también muestran que el comercio de productos falsificados está vinculado a redes de delincuencia organizada y, en algunos casos, a la explotación laboral, alerta.

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Alrededor del 13 % de los europeos afirman haber comprado deliberadamente productos falsificados, una cifra que se eleva hasta el 26 % entre los consumidores más jóvenes de entre 15 y 24 años.

Aunque la calidad y el precio siguen siendo los principales factores de compra, el diseño desempeña un papel importante en las preferencias de los consumidores, especialmente entre las generaciones más jóvenes. EFE

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