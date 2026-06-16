La directora de la Guardia Civil asegura que "jamás, nunca" conspiró contra la UCO

Madrid, 16 jun (EFE).- La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha asegurado este martes que "jamás, nunca" ha participado "en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra su unidad contra la delincuencia económica ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".

Así lo ha sostenido en su comparecencia ante la comisión de Interior del Senado, tras las revelaciones del sumario del caso Leire y los contactos que mantuvo con la exmilitante socialista investigada, y que ha arrancado a las 16:00 horas de hoy.

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"No he participado jamás, nunca, en ninguna campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa", ha dejado claro Mercedes González al inicio de su comparecencia.

También ha asegurado que nunca ha tomado "ninguna medida contra ningún agente" de la Guardia Civil como "elemento de presión para alterar investigaciones que afecten ni al Gobierno, ni a nadie".

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Tras negar su participación en ninguna trama contra la Unidad Central Operativa del cuerpo, González ha pasado a relatar los encuentros que mantuvo con Díez, que fueron "cortos y que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café".

Así, González ha apuntado que supo de la existencia de Leire Díez cuando ejercía de delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y la exmilitante socialista era la directora de Relaciones Institucionales de Correos, "solo a través de mensajes de Whatsapp relativos siempre a la situación de conflictividad laboral" que existía en la empresa.

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Después de que su nombramiento como directora de la Guardia Civil, Díez se puso en contacto con González planteándole la "posibilidad de tomar un café", el 18 de septiembre de 2024.

Ese encuentro se produjo días después en una cafetería cercana a la dirección general del cuerpo, ha explicado González, una reunión en la que Díez le trasladó "cuál era su nueva situación laboral" y su retorno al periodismo.

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"Fue un encuentro rápido, en el que entendí que se trataba de una mera toma de contacto", ha argumentado.

Del segundo encuentro que aparece en las agendas de Díez, tres meses después, González ha dicho no tener constancia: "Simplemente no lo recuerdo. Ese día, a esa misma hora, estaba reunida en las instalaciones de la dirección general".

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La directora ha relatado que el tercer encuentro con Díez se produjo "entrados en 2025", que tuvo las mismas características del primero, en una cafetería, y que la conversación versó sobre la situación familiar de la exmilitante.

Fue entonces, apunta González, cuando Díez puso encima de la mesa la posibilidad de que el agente Rubén Villalba "pudiera retornar a su último destino", una solicitud que la directora rechazó "de plano" al recordarle que el agente estaba implicado en un caso judicial, tras lo que finalizó el encuentro "inmediatamente".

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"Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación previamente determinado y en los que nunca me pidió ni frenar ni entorpecer ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil", ha zanjado.

Tras publicarse la participación de Díez en una videoconferencia en la que la exmilitante atacaba al teniente coronel Antonio Balas, jefe de departamento de delincuencia económica y anticorrupción de la UCO, González se reunió en su despacho con el propio Balas, con el entonces jefe de la UCO, con el general de policía judicial y el Director Adjunto Operativo del cuerpo para mostrarles su "absoluto apoyo humano y personal".

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"Fue un encuentro cordial, cargado de la seriedad del momento en el que expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión", ha expresado.

Sobre las tres informaciones reservadas a las que se hace referencia en informes de la UCO, González ha aclarado que se trata solo de dos actuaciones administrativas, ya que una de ellas "no llegó nunca a tener contenido".

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La primera información reservada duró "apenas unas semanas", entre diciembre de 2024 y enero de 2025, y se cerró "sin ninguna responsabilidad" ni derivó en ningún expediente sancionador.

Esta investigación pretendía, ha explicado González, aclarar "cómo se produjo" la filtración de informaciones "absolutamente irrelevantes" sobre personas "completamente ajenas a la investigación en la que se encontraba inmerso David Sánchez".

"No se tomó declaración a nadie, solo al coronel jefe de la UCO, y quedó archivada sin ninguna responsabilidad", ha apuntado.

La segunda se abrió el 12 de mayo tras la publicación en un medio de comunicación de mensajes de Whatsapp entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de que Ábalos apuntase directamente a una filtración por parte de la UCO, se abrió la información reservada "para intentar esclarecer este extremo", y se cerró el 26 de mayo "sin haber iniciado ninguna diligencia".

Al término de su intervención inicial, González ha pedido disculpas al conjunto del cuerpo de la Guardia Civil por la situación que han generado las revelaciones del sumario del Caso Leire: "Lo lamento profundamente", ha dicho.

"Siento un enorme respeto, admiración y cariño por la Guardia Civil. Es mi casa. Forman parte de mi familia. Nunca, jamás haría nada que les perjudicase personalmente ni profesionalmente", ha argumentado la directora del Instituto Armado.

Para González, "todos y cada uno de los agentes que integran la Guardia Civil se encuentran al margen de cualquier pretensión de manipulación política".

"Yo no controlo a nadie por la puerta de atrás. Por ello, lamento profundamente que el cuerpo se haya visto afectado", ha apuntado González, que también ha agradecido a los agentes "el cariño infinito de estos días". "Su calor, su afecto, su compañía ha sido sanadora", ha concluido. EFE

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