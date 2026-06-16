Jordania al fin se podrá apoyar a sí misma por primera vez en la historia del Mundial

Hayat al Dbeas

Amán, 16 jun (EFE).- Hajj Ibrahim, de 72 años, lleva décadas apoyando a Argentina en los mundiales de fútbol desde un café de Zarqa, al noreste de Amán (Jordania), pero en este Mundial su primer equipo será otro: el de su país, que mañana disputará el primer partido de su historia en la competición.

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Ibrahim sonríe al reconocer que le molesta "cuando alguien apoya a otra selección que no sea Argentina" y admite que, en esta ocasión, será él mismo quien reniegue de la Albiceleste durante el encuentro de fase de grupos que la enfrentará a la selección jordana el domingo 28 de junio.

Pero 'Al Nashama' (los valientes), como se apoda al conjunto árabe, tendrá que verse las caras con Austria mañana en California y medirse después con Argelia, antes del choque contra la vigente campeona que pondrá el colofón a su fase de grupos y que muchos jordanos esperan con ansias, fascinados aún ante la idea de ver jugar a Lionel Messi frente a los héroes de su selección nacional, como el extremo Musa al Taamari.

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"Los sentimientos que experimentamos estos días son una mezcla de miedo, tensión y orgullo a la vez", explica Rasha Kanakreya, jordana de 29 años, y añade que "la impaciencia es tal que nos resulta difícil llevar una vida normal".

Y es que la emoción se deja notar en las calles: lo que antes era un evento global lejano, ahora va acompañado por banderas y camisetas de la selección que se agotan en las tiendas, mientras las cafeterías se preparan con unas pantallas gigantes para afrontar el aumento de público respecto a ediciones anteriores del Mundial.

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El interés por este debut mundialista en el país llega hasta tal punto que, por orden del Gobierno, el inicio de la jornada laboral de los empleados públicos se retrasará hasta las 10.00 horas de la mañana durante los días del partido del conjunto jordano.

El analista de mercados Yawad Abasi afirma a EFE que la primera participación de la selección jordana en el Mundial tendrá un impacto positivo en el sector turístico por la proyección que otorgará al país y a sus jugadores ante los cerca de mil millones de espectadores que se prevé que seguirán la competición.

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Además, incide en la importancia que tiene la clasificación para financiar la federación de fútbol del país y para generar nuevas oportunidades a sus jugadores.

También el ministro de Turismo y Antigüedades jordano, Imad Hiyazin, considera el Mundial como una "importante oportunidad" para promocionar a Jordania como destino internacional.

Señala que su ministerio está cooperando con las embajadas y comunidades jordanas en el extranjero para organizar eventos promocionales aprovechando la coyuntura.

También el director ejecutivo de la aerolínea estatal Royal Jordanian, Samer Majali, confirma un aumento significativo en la demanda de la ruta Amán-Dallas debido al Mundial, lo que impulsó a la compañía a aumentar el número de vuelos hasta alcanzar los seis por semana.

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La llegada de la selección de Jordania al Mundial deja un ejemplo para la historia del fútbol en el país que ahora impulsa a las nuevas generaciones a iniciarse en el deporte con iniciativas como "Maradona de Barrio", un proyecto que el estudiante de cine Osama Boshnaq, de 26 años, puso en marcha a raíz del éxito de la selección nacional para buscar talentos futbolísticos entre los niños de los barrios de su país.

Boshnaq explica a EFE que en este Mundial los menores ya no verán "figuras distantes" en la pantalla, sino "auténticos modelos a seguir que surgieron de entornos similares al suyo y que llegaron a representar a Jordania". EFE

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(foto) (vídeo)