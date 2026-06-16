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El IBEX sube el 0,3 % tras la apertura e intenta su asalto a los 19.100 puntos

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Madrid, 16 jun (EFE).- La Bolsa española sube el 0,30 % tras la apertura de este martes e intenta superar los 19.100 puntos a la espera de conocer los detalles del acuerdo de paz firmado entre Estados Unidos e Irán, además de la fecha de la reapertura del estrecho de Ormuz.

A las 9.15 horas, el IBEX 35, el principal indicador nacional, sube ese 0,30 %, hasta los 19.088,8 puntos. Las ganancias del año son del 10,28 %.

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En el selectivo, Indra gana el 3,93 %; ACS, el 1,36 %; y BBVA, el 1,21 %.

Santander también suma el 0,52 %; e Iberdrola, el 0,15 %; mientras Repsol cede el 0,83 % e Inditex, el 0,43 %.

Telefónica cotiza exdividendo. Sin ese efecto, baja el 0,16 %, mientras que Solaria destaca al bajar el 0,90 %.

La Bolsa española ha iniciado este martes en verde tras terminar la víspera con una subida del 1,43 %, que le permitió cerrar por encima de los 19.000 puntos por primera vez en su historia, impulsada por el acuerdo de paz alcanzado en Irán.

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En Wall Street también se impusieron las compras, con nuevos máximos en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales.

A esta hora, los futuros del Dow Jones apuntan a mínimas subidas, mientras que caen de forma leve los del S&P 500 y del tecnológico Nasdaq.

Y ello, en una jornada en la que se está a la espera de conocer los detalles del acuerdo de paz que, según la administración de Estados Unidos, podría producirse en las próximas 24 o 48 horas.

Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente este viernes.

En este contexto, el brent, el crudo de referencia de Europa, que en la víspera se hundió casi un 5 %, cae hoy de forma moderada con un retroceso de un 0,63 %, hasta los 82,65 dólares.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) desciende un mínimo 0,07 %, hasta los 80,69 dólares.

Mientras el precio del crudo baja, las plazas europeas han abierto en positivo.

Con el euro a 1,158 dólares, Milán avanza el 0,69 %; París, el 0,32 %; Londres, el 0,23 %; y Fráncfort, el 0,17 %, mientras el mercado espera la publicación de los datos definitivos de la inflación en Italia de mayo, además del índice de confianza inversora en Alemania (ZEW) y de la eurozona.

En Asia, donde la atención ha estado puesta en el Banco de Japón, que ha subido al 1 % los tipos de interés, el nivel más alto desde 1995, el Nikkei de Tokio ha sumado el 0,13 %.

El Kospi surcoreano avanza el 2,11 %; mientras que el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,78 %. La Bolsa de Shanghái ha perdido el 0,11 %, en una jornada en la que se ha conocido que la producción industrial ha subido en China mientras el consumo cayó por primera vez desde 2022.

Asimismo, hoy comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), la primera de Kevin Warsh como presidente, y de la que el mercado no espera cambios en los tipos de interés.

En otros mercados, el oro sube el 0,40 %, hasta los 4.326,19 dólares, mientras la plata cae el 0,10 % (69,91 dólares).

El bitcoin cotiza plano en los 66.493,30 dólares.

La rentabilidad del bono español a diez años toca el 3,375 %. EFE

(Foto) (Vídeo)

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