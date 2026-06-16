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El Gobierno destina 29 millones de euros a asistencia técnica de la cumbre iberoamericana

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Madrid, 16 jun (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes un gasto algo superior a los 29 millones de euros para que la empresa de titularidad pública Sociedad Mercantil Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) se encargue de la asistencia técnica de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid.

La cifra aprobada por el Consejo de Ministros es, en concreto, de 29.020.236 euros, y es el Ministerio de Asuntos Exteriores el departamento que hace el encargo a Tragsatec.

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Se trata de una empresa filial de Transformación Agraria S.A., constituida mediante acuerdo de Consejo de Ministros en junio de 1989.

El objeto del encargo es la asistencia técnica a la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo para la contratación de los servicios y suministros principales que resulten precisos para la preparación y organización de la cumbre, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre.

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Subraya el Gobierno que esta cumbre se configura como el principal instrumento de cooperación internacional entre los países de la comunidad iberoamericana al reunir con periodicidad bienal a 22 estados de América Latina y Europa de habla hispana y portuguesa.

Asimismo, resalta que esta cita conlleva un amplio despliegue logístico y operativo y supone un evento de gran importancia para la imagen y los intereses de España. EFE

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