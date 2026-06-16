Espana agencias

El debut de España en el Mundial fue seguido en televisión por casi 8 millones de personas

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jun (EFE).- El debut de la selección española de fútbol en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, que acabó sin goles, fue seguido por 7.977.000 personas y más de 12,5 millones se conectaron en algún momento al partido, el 26 % de la población en España.

Son los datos facilitados por la consultora Barlovento, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media), de la audiencia del partido disputado este lunes en Atlanta (EE. UU.) y seguido a través de La1, DAZN Mundial y Teledeporte.

PUBLICIDAD

El partido ha logrado 11.899.000 espectadores únicos y un 64,9 % de cuota de pantalla, el porcentaje de espectadores que lo siguieron respecto al total que estaba viendo la televisión en esos momentos.

El minuto más visto del Mundial este lunes fue a las 19:52 horas en La1, con 8.847.000 espectadores.

De los espectadores, el 75,2 % eran hombres y el 53,9 % mujeres, señala el informe. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pixar celebra su 30 aniversario con 'Toy Story 5': "Aquello que nos conecta es la amistad"

Infobae

José Ignacio Carnero, escritor: De esta no salimos sin un uso controlado de la imaginación

Infobae

La campaña de verano traerá 1,2 millones de contratos de puesta a disposición, un 12 % más

Infobae

El coste laboral sube un 4,9 % y marca máximo para un inicio de año

Infobae

CCOO rompe la negociación del convenio de Iberia Express y le acusa de obstruccionista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez absuelve a dos grafiteros que pintaron cinco vagones del metro de Barcelona porque su delito no puede castigarse con prisión

Un juez absuelve a dos grafiteros que pintaron cinco vagones del metro de Barcelona porque su delito no puede castigarse con prisión

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reabre la demanda de división de herencia bloqueada por la imposibilidad de localizar a un heredero en Bélgica

Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

El club de expresidentes que se sentaron ante un juez tendrá un nuevo miembro, aunque en circunstancias distintas: Zapatero será el primero en declarar como imputado

ECONOMÍA

Cómo te afectará la reforma de los derechos de pasajeros de la UE: la maleta de cabina depende de la tarifa y reembolsos de hasta el 400% por rutas alternativas

Cómo te afectará la reforma de los derechos de pasajeros de la UE: la maleta de cabina depende de la tarifa y reembolsos de hasta el 400% por rutas alternativas

La CNMC investiga a los seis principales bancos por posibles prácticas anticompetitivas en las hipotecas a tipo fijo

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos