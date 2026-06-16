El debut de España en el Mundial fue seguido en televisión por casi 8 millones de personas

Madrid, 16 jun (EFE).- El debut de la selección española de fútbol en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, que acabó sin goles, fue seguido por 7.977.000 personas y más de 12,5 millones se conectaron en algún momento al partido, el 26 % de la población en España.

Son los datos facilitados por la consultora Barlovento, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media), de la audiencia del partido disputado este lunes en Atlanta (EE. UU.) y seguido a través de La1, DAZN Mundial y Teledeporte.

PUBLICIDAD

El partido ha logrado 11.899.000 espectadores únicos y un 64,9 % de cuota de pantalla, el porcentaje de espectadores que lo siguieron respecto al total que estaba viendo la televisión en esos momentos.

El minuto más visto del Mundial este lunes fue a las 19:52 horas en La1, con 8.847.000 espectadores.

De los espectadores, el 75,2 % eran hombres y el 53,9 % mujeres, señala el informe. EFE