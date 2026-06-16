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Dos arrestados en Bilbao y Getxo relacionados con Hizbulá

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(Actualiza la noticia NA2300 con los lugares de la detención, causas y pormenores de la misma)

Bilbao, 16 jun (EFE).- Efectivos de la Policía Nacional han arrestado este martes a dos personas en las localidades vizcaínas de Bilbao y Getxo investigadas por su presunta relación con la organización chií libanesa Hizbulá, en una operación que aún continúa abierta.

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Estos dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes.

Según han informado a EFE fuentes policiales, las detenciones se han producido en Bilbao y Getxo, donde se están practicando registros, y no se descarta que se lleven a cabo nuevas detenciones.

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La operación está dirigida por la Audiencia Nacional con la intervención de la Comisaría General de Información.

La actuación policial en Bizkaia ha comenzado esta mañana y se encuentra bajo secreto de sumario. EFE

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