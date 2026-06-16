Austria se enfrenta a Jordania con España y Turquía como advertencias

Santa Clara (California, Estados Unidos)/Viena, 16 jun (EFE).- Austria ve en la debutante Jordania un rival "fuerte e incómodo", ha asegurado su seleccionador, Ralf Rangnick, tras considerar que el empate 0-0 de España con Cabo Verde o el 0-2 del Turquía-Australia muestran que es preferible no confiar en el papel de favorito.

"En nuestro equipo nadie se toma este partido a la ligera en absoluto", dijo Rangnick en rueda de prensa previa al primer partido del combinado austríaco en el Mundial 2026, que disputará este miércoles contra Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en el grupo J, donde posteriormente se medirá también con Argentina y Argelia.

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Al desestimar el supuesto papel de favorito con el que partiría Austria en este encuentro, el técnico alemán se refirió a las "sorpresas" que ya ha deparado el campeonato, entre ellas el inesperado encuentro sin goles de España con Cabo Verde o la derrota de Turquía frente a Australia.

"Eso ha vuelto a demostrar el valor que se le puede dar al papel de favoritos o a la posición en el 'ranking' mundial", declaró el entrenador de 67 años que acaba de renovar, el pasado sábado, su contrato con la Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB).

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Jordania, que participa por primera vez en un Mundial, "sólo es un rival fácil para aquellos que no se han tomado la molestia de analizarlo (...) No es para nada una perita dulce a la que se le gana de pasada", sino "un rival muy fuerte e incómodo", advirtió.

Según Rangnick, Jordania tiene "una identidad de juego clara y un comportamiento colectivo muy compacto", frente a lo cual "hay que estar de guardia desde el primer minuto" y actuar con contundencia en la estructura defensiva.

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"Tenemos que afrontar el partido como si fuera una auténtica final. Necesitamos alegría en el juego, soltura, y tenemos que disfrutar de verdad con lo que ocurra en el campo entre las 21:00 y las 23:00 horas (hora local)", afirmó Rangnick, quien mañana tendrá su debut personal en una Copa del Mundo.

Tal y como se esperaba, el seleccionador no quiso dar pistas sobre la alineación con la que el combinado saldrá a la cancha, limitándose a señalar que los 26 convocados están todos en principio disponibles y en plenas condiciones, pero que las decisiones tendrán en cuenta sobre todo el estado de forma momentáneo de cada jugador.

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"Miraremos principalmente quién está en mejor forma. No tomaremos decisiones por gratitud a los méritos del pasado", afirmó.

Por su parte, el capitán de la selección, David Alaba, aseguró que todo el equipo está listo para el gran desafío, en el que ve cumplirse un "sueño".

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"Ya nadie tiene 'jet lag', nos hemos adaptado bien. El horario (del partido) nos viene muy bien y el clima también será agradable. Por lo tanto, todo está listo", declaró el ya exjugador del Real Madrid.

"No sólo yo, también otros compañeros llevamos mucho tiempo intentando estar en un torneo como este. Para todos nosotros se ha cumplido un sueño", afirmó.

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Austria vuelve a un Mundial tras 28 años de ausencia y no ha superado una fase de grupos desde 1982. La última vez que alcanzó las rondas eliminatorias de una cita mundialista fue en 1954. EFE