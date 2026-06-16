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Acepta más de 23 años de cárcel por maltratar y asesinar a su pareja en Alicante

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Alicante, 16 jun (EFE).- Un hombre de 56 años que había sido condenado previamente por delitos relacionados con la violencia de género ha aceptado una condena de 23 años, seis meses y un día de prisión por maltratar, amenazar y asesinar a quien fuera su pareja sentimental en el municipio de l’Alfàs del Pi (Alicante).

El procesado reconoció los delitos que se le imputaban tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía antes de que se celebrase el juicio que debía seguirse por el procedimiento del Tribunal del Jurado en la Audiencia de Alicante, por lo que el dictado de la sentencia por escrito se ha producido ahora sin necesidad de celebración de la vista.

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Los hechos objeto del proceso se iniciaron a partir de octubre de 2023 y se extendieron hasta el momento en el que se produjo el asesinato, el 5 de febrero de 2024.

La sentencia ha concretado que el encausado se presentó en el domicilio en el que convivían entre las 3:30 y las 4:30 horas y que, entonces, se inició una discusión entre ambos, tras la cual el acusado golpeó a la víctima antes de apuñalarla hasta en 22 ocasiones.

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La mujer trató de huir de la vivienda para pedir ayuda pero, una vez en el pasillo, cayó al suelo y el encausado se marchó del lugar. Después, llamó a un conocido al que le contó lo sucedido y le pidió consejo. Según la sentencia, este le dijo que apagase el teléfono y que se marchase, para lo que le dejó un vehículo.

Finalmente, los investigadores dieron con el conocido del acusado, quien acabó contándoles que se encontraba en un prostíbulo del municipio de Cox (Alicante), donde fue detenido.

La sentencia también ha recogido hasta dos episodios en los que el encausado agredió a la víctima, su pareja sentimental de 44 años con la que convivía.

Tras el reconocimiento de los hechos, la sentencia ha impuesto al acusado catorce meses de prisión por sendos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, otros siete meses por un delito de amenazas, otros 21 meses por violencia habitual en el ámbito de la violencia de género y, por último, 20 años y un día por el delito de asesinato.

Por último, ha establecido que el procesado deberá indemnizar a los dos hijos de la víctima en la cantidad de 20.000 euros a cada uno de ellos, así como en otros 100.000 euros a cada uno de sus progenitores y otros 50.000 euros más a cada uno de sus dos hermanos.

Además, la sentencia también ha condenado al amigo del procesado por un delito de encubrimiento a la pena de seis meses de prisión. La sentencia es firme sin que quepa la posibilidad de recurso. EFE

rng/mma/jlp

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