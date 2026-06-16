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Acciona y Eiffage culminan la construcción de Madring, que albergará el GP de España de F1

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Madrid, 16 jun (EFE).- La unión temporal entre la española Acciona y la francesa Eiffage ha culminado en doce meses la construcción del circuito de Madring, que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre de este año, ha informado este martes Acciona.

Este consorcio, formado al 60 % por la española y en un 40 % por la empresa francesa, se adjudicó las obras de este trazado en abril del año pasado por 83,2 millones de euros.

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El circuito cuenta con una longitud de casi cinco kilómetros y medio (5.400 metros) y 22 curvas, y el tiempo estimado de vuelta, en calificación, será aproximadamente de un minuto y 32 segundos.

El 'Madring' contará con una pista con sectores urbanos y otros que no lo serán, puesto que el trazado está ubicado en el entorno de Ifema y Valdebebas.

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De hecho, Acciona ha destacado que su ejecución ha representado "un enorme desafío técnico y logístico al integrarse plenamente en el tejido urbano de la ciudad y las parcelas del recinto ferial".

Entre los principales hitos destacan la pavimentación con firmes de altas prestaciones, la integración de soluciones de movilidad y la reposición urbana tras cada evento o la implementación de tecnologías sostenibles orientadas a minimizar la huella de carbono.

A diferencia de los trazados tradicionales, este circuito destacará por su versatilidad, según Acciona, que destaca que las instalaciones auxiliares se podrán retirar de manera rápida tras cada gran premio.

La empresa de infraestructuras ha destacado que el desarrollo de infraestructuras responsables e innovadoras se ha visto reflejado en todas las fases de diseño y ejecución de las obras, en las que se han aplicado criterios de sostenibilidad, la reducción del impacto acústico y ambiental y la integración del circuito con su entorno. EFE

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