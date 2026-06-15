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Las caras de Messi, Neymar y Ronaldo decoran las calles de Calcuta por el Mundial

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Nueva Delhi, 15 jun (EFE).- En la India, donde el críquet es considerado casi una religión, decenas de aficionados han inundado las calles de Calcuta con murales gigantescos de futbolistas icónicos como Lionel Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo en plena celebración del Mundial.

"¡Suuu! ¡Encara Messi, Messi, encara Messi!", se escucha gritar a los jóvenes indios del barrio replicando míticos cánticos del mundo del fútbol en unas imágenes grabadas por EFE en la zona, que reflejan la pasión con la que se vive el torneo.

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La vecina ciudad de Howrah, situada a menos de cinco kilómetros de Calcuta y considerada la meca del fútbol en la India, luce estos días coloridos murales hechos por los propios aficionados con las figuras históricas de las selecciones de Brasil, Portugal, España o Argentina.

En el cartel dedicado al astro de la selección de Brasil, se lee el popular mensaje en portugués "Dia triste pra quem duvidou" ("Día triste para quien dudó"), un lema muy extendido en redes sociales entre sus seguidores.

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El estado de Bengala Occidental mantiene una admiración histórica por estos equipos y a lo largo de la historia se ha recordado a leyendas como Diego Armando maradona o Pelé, a los que ahora se suman figuras europeas de la talla del portugués Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, los aficionados indios que hoy celebran en las calles estuvieron a punto de quedarse sin ver rodar la pelota. Apenas cinco semanas antes del inicio del torneo el pasado 11 de junio, la FIFA aún mantenía abiertas y en secreto las negociaciones para la venta de los derechos de retransmisión en la India y China.

El organismo rector logró finalmente un acuerdo con el grupo "Z" (Zee Entertainment Enterprises Ltd.), tras rechazar previamente una oferta de apenas 20 millones de dólares de la alianza Reliance-Disney.

El pacto no sólo garantiza la transmisión del actual Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el gigante asiático, sino que incluye un amplio paquete de competiciones hasta 2034.

Pese a tener una liga nacional mejor, la afición india aportó casi un 3 % del alcance televisivo global en la pasada edición de Catar. EFE

(foto) (vídeo)

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