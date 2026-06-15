La defensa de la reinserción centra la inauguración de la cárcel de San Sebastián

San Sebastián, 15 jun (EFE).- La cárcel de Zubieta de San Sebastián se ha inaugurado este lunes de manera oficial, en un acto en el que los representantes institucionales han reivindicado la función de integración y reinserción del nuevo centro en contraste con el de Martutene, construido en 1948 con la única finalidad de "custodia" de los reclusos.

El lehendakari, Imanol Pradales, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se han referido a ese compromiso de las instituciones con la rehabilitación de los internos dentro del actual sistema penitenciario.

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Todos ellos han tenido además un recuerdo para los tres funcionarios de Martutene asesinados por ETA -Ángel Mota, José Ramón Domínguez y Francisco Javier Gómez Elósegui- cuya memoria se preserva en una placa que ha sido trasladada desde la antigua prisión a la nueva de Zubieta.

Tras los discursos, los asistentes al acto, entre los que se encontraban familiares de estas víctimas de ETA, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, han realizado una visita a las instalaciones de la cárcel, a la que serán trasladados los presos en unos días.

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Dejarán atrás una centro penitenciario obsoleto, construido hace 78 años por reclusos republicanos condenados a trabajos forzados, que será derruido para edificar viviendas.

La necesidad de ganar los terrenos de la vieja cárcel para la expansión urbanística de San Sebastián estuvo entre las razones por las que el Ministerio del Interior decidió sustituir Martutene, pero también la de contar con unas instalaciones acordes "al mandato constitucional de la reinserción social", en palabras de Grande-Marlaska.

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"Martutene se construyó con el único objetivo de garantizar la custodia, el encierro, del condenado", ha subrayado el ministro, que ha destacado además el "hito" que marcó el traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en 2021 para "la gestión de la reinserción de las personas privadas de libertad".

Ha señalado que "no faltaron las críticas" por que el Ministerio fuera a levantar una infraestructura que iba acabar en manos del Gobierno Vasco, pero las ha atribuido "a quienes piensan más en el veto político que en el interés de la ciudadanía".

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"Al gestionar la administración vasca los centros penitenciarios de Zaballa, Basauri y, ahora, Zubieta, el sistema potencia el arraigo social y familiar de las personas privadas de libertad, que conservan sus vínculos afectivos, lo que es un factor absolutamente relevante para el éxito del posterior abandono de la actividad delictiva", ha afirmado.

El lehendakari ha defendido, por su parte, que el modelo penitenciario vasco "debe regirse por principios irrenunciables como son el humanismo, la integración y la reinserción, sin que ello suponga caer en el buenismo ni la ingenuidad".

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Ha recalcado el Gobierno Vasco mantendrá "el rigor en la persecución y aplicación de la ley ante quienes cometen delitos, aunque ha advertido de que es necesario huir de los discursos de odio, revancha y estigmatizacion porque no contribuyen al objetivo de prevenir la reincidencia y favorecer la cohesión social". EFE

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