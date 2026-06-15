El PSOE dice haber implementado el 100% de las medidas contra la corrupción comprometidas

Madrid, 15 jun (EFE).- El PSOE asegura haber implementado el cien por cien de las medidas aprobadas hace casi un año en el marco de los casos Cerdán y Koldo para prevenir la corrupción dentro del partido y castigar los casos que puedan detectarse.

Así lo ha asegurado la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, en una rueda de prensa en la sede del PSOE, en la que también ha informado de que además el partido ha introducido una serie de medidas adicionales, que han llevado al PSOE a ser la fuerza política más transparente y con las reglas internas "más exigentes". EFE

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