Carlos del Amor galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2026

Madrid, 15 jun (EFE).- El periodista Carlos del Amor ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026, dotado con 30.000 euros, por "su compromiso con la promoción de las artes, su capacidad para narrar la cultura de manera accesible y por su habilidad para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano".

Así lo ha reflejado este lunes el jurado, que ha destacado del periodista de RTVE que "ha desarrollado un estilo narrativo propio, original y creativo, que acerca los contenidos culturales a un público masivo sin perder rigor ni calidad".

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Referente del periodismo cultural en el ámbito del servicio público, "ha sabido equilibrar información y pasión, dando el protagonismo a los creadores y a las historias detrás de las obras". EFE

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