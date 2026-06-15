Alcaldesa de Valencia dice que el día de la dana "falló el plan de actuación municipal"

Madrid, 15 jun (EFE).- La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha afirmado este lunes que el día de la dana de 2024 "falló el plan de actuación municipal", que no preveía riesgo de inundabilidad de las tres pedanías más afectadas del sur de la ciudad, La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral.

Catalá ha comparecido hoy ante la comisión del Congreso que investiga la riada del 29 de octubre de 2024, donde ha sido interrogada acerca de su gestión antes, durante y después de la tragedia de Valencia.

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Durante su intervención ha sido muy cuestionada por la falta de aviso a las citadas pedanías del sur, donde perdieron la vida 17 personas. Sobre esto, la edil 'popular' ha sostenido que nada hacía prever que el barranco del Poyo -que no atraviesa la ciudad de Valencia- podría desbordarse hasta afectar a dichas áreas.

La alcaldesa ha tenido que explicar, además, por qué no se avisó a los alcaldes pedáneos por megafonía: "¿En qué momento utilizamos la megafonía, si nadie nos avisó de que venía una riada?".

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"Si nadie avisa a la ciudad de Valencia de que viene una riada, a qué alcalde le digo yo cuando ya tienen agua en su pedanía que se vaya al ayuntamiento a activar una megafonía? Los avisos de Aemet -Agencia Estatal de Meteorología- daban alerta amarilla para el término de Valencia", ha dicho.

Según la política 'popular', el día de la tragedia, en Valencia, "en primer lugar, falló el plan de actuación municipal que se aprobó, que no preveía riesgo de inundabilidad de las tres pedanías afectadas".

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Ha explicado que el Ayuntamiento "lo que hizo fue seguir ese plan, que no pensábamos que tuviera fallos cartográficos", ya que no contaba con información cartográfica que alertara de que las pedanías ubicadas al sur podrían verse anegadas por una riada así.

La diputada de Compromís, Águeda Micó, le ha preguntado si "después de todas las mentiras", aún pensaba que Mazón era "el mejor presidente que pueden tener los valencianos", remitiéndose a unas declaraciones hechas entonces por Catalá.

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"El expresident asumió sus responsabilidades políticas; de hecho, es el único que ha asumido sus responsabilidades políticas en este fenómeno lamentable que sucedió en nuestra tierra y todas sus responsabilidades y lo que hizo, bien o mal, ya lo asumió", ha respondido.

También ha subrayado que se adoptaron medidas de preemergencia y que "el Cecopal de Valencia fue el organismo que más medidas adoptó; se adoptaron todas las medidas por inundabilidad".

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Ha recordado, por otro lado, que en los Cecopals convocados ese día a la 13.00 horas y a las 15.00 horas "se valoró el cierre de centros educativos y el jefe de la emergencia -los mandos operativos que deciden qué decisiones tomar- alegaron públicamente que era mejor no generar esos desplazamientos en ese momento".

Sobre este punto, Catalá ha indicado no tener "constancia de que la Generalitat tuviera un interés especial en que no se cerraran los colegios" y ha insistido en que "las alertas eran distintas en función de cada municipio". EFE

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