Sumar busca sobrevivir con una asamblea que frene la lucha interna y el goteo de renuncias

Sol Carreras

Madrid, 14 jun (EFE).- El partido Movimiento Sumar trata de sobrevivir con una asamblea extraordinaria convocada para el próximo 11 de julio y para la que se está negociando ya una candidatura de unidad que renueve la dirección, todo ello con el objetivo de frenar la crisis interna y el goteo de renuncias de dirigentes.

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En sus apenas tres años de vida el partido al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, afronta una de sus crisis más graves, que ha desembocado en la dimisión de la hasta ahora secretaria de Organización, Laura Moreno, entre denuncias de "injusticias" y "falta de respeto" por parte de la dirección.

La ex número tres del partido reveló además la puesta en marcha de una investigación interna contra la actual líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, por supuestos "comportamientos preocupantes" hacia algunos trabajadores, unas acusaciones que niegan fuentes del entorno de Hernández.

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Esta crisis, arrastrada desde hace meses, fue una de las causas que motivó la petición de una asamblea extraordinaria.

La fecha del 11 de julio fue fijada el pasado jueves en una reunión del grupo de coordinación de Movimiento Sumar que discurrió con buen tono, según aseguran a EFE varios de sus participantes.

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Tras un tiempo con las espadas en alto, la voluntad de todas las partes consiste ahora en tratar de superar las trifulcas y por eso están negociando la elección de una nueva dirección en la asamblea extraordinaria a través de una candidatura de unidad.

"Somos muy pocos, no nos queda otra opción", reconoce a EFE un integrante del grupo de coordinación.

La fecha tope para llegar a un acuerdo es el 30 de junio y los trabajos marchan a buen ritmo, según fuentes del partido, aunque los nombres de las personas que encabecen esa nueva dirección siguen siendo una incógnita.

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Lo único seguro es que Movimiento Sumar seguirá teniendo un modelo bicéfalo, con dos coordinadores.

Junto a Lara Hernández estaba como líder Carlos Martín, que dimitió del cargo meses después de que fuera nombrado en la asamblea ordinaria de marzo de 2025.

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Lara Hernández no ha decidido aún si se presentará para la nueva dirección y uno de los nombres que suenan para dirigir esta nueva etapa es el de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que no lo ha descartado.

Fuentes del entorno de Barbero guardan silencio sobre cualquier aspecto relacionado con la nueva dirección por cautela, al haber negociaciones en marcha, y tampoco quieren hablar de los enfrentamientos internos que ha habido.

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Por su parte, fuentes próximas a Lara Hernández sitúan a Barbero entre las personas que hay detrás de las acusaciones y lamentan que, pase lo que pase con la investigación interna, "el daño ya está hecho".

La situación que atraviesa Movimiento Sumar genera preocupación entre los representantes de este partido, pero también entre los diputados de las otras formaciones con las que comparten grupo parlamentario, como IU, Más Madrid o los comunes, que esperan que esta crisis interna no afecte al conjunto de la coalición.

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Movimiento Sumar nació como paraguas para las fuerzas de izquierdas pero ahora está en una situación de debilidad que reconoce en el borrador del documento político que aprobará en su asamblea, donde señala la necesidad de ponerse "al servicio" de otros proyectos políticos "más grandes".

El partido no tiene apenas referentes conocidos, más allá de su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y ha vivido en su corta existencia un goteo de renuncias de dirigentes.

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A la salida de Yolanda Díaz como líder tras los malos resultados en las elecciones europeas de 2024 se sumó la del portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que abandonó la política en octubre de ese año tras las denuncias de violencia sexual contra él.

El pasado 26 de mayo dimitió el secretario de Comunicación, David Comas, y antes lo hizo su predecesora, Elizabeth Duval, que esta semana a través de la red social X acusó a Lara Hernández de ser la responsable del "destrozo" en el partido. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023176679)