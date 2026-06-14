"Si vivimos en el presente, el tiempo no pasa", lección de El Último de la Fila en Galicia

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 14 jun (EFE).- "Si vivimos en el presente, el tiempo no pasa", con esta reflexión ha saludado este sábado al público de Santiago de Compostela Manolo García, el vocalista de El Último de la Fila, en un concierto de la gira con la que el grupo ha regresado a los escenarios después de casi tres décadas de ausencia.

PUBLICIDAD

"Boas noites", ha dicho en gallego 'Manoliño', como los colegas lo han presentado, y en ese mismo idioma ha compartido que es un placer volver a una tierra "tocada por los dioses" y encontrar a todos "tan hermosos y jóvenes".

"Un placer este reencuentro", ha exclamado justo tras los acordes de 'Huesos' que marcaron el inicio de un espectáculo de casi tres horas de música con mucho espacio para la reivindicación, para que "no jodan el campo gallego" ni "el paisaje".

PUBLICIDAD

Es necesario proteger agricultura, ganadería y pesca, porque se dedican a la "comida de verdad" y no "a la mierda, a la basura", ha clamado Manolo García, que ha invitado a pensar en los que vendrán, en los hijos y en los nietos.

La fiesta comenzó en el Auditorio de Monte do Gozo a las diez en punto y terminó cerca de la una de la madrugada.

El guitarrista Quimi Portet ha compartido la satisfacción por la masiva asistencia a los recitales y ha contado que cuando empezaron "venía poquita gente y Manolo solía decir: id y multiplicaos". Y "hoy os tenemos que agradecer" el aforo, ha dicho a los presentes.

PUBLICIDAD

Tras un primer anuncio que confirmaba que El Último de la Fila daría un concierto el 13 de junio en Riazor, la posibilidad de que el Deportivo tuviese que jugar en su estadio en esa fecha dio al traste con la idea y obligó al traslado de la cita a la capital gallega. Y de eso también se habló.

Entre unos comentarios y otros, sonaron 'Conflicto armado', 'Querida Milagros', ‘Mi patria’, ‘Aviones plateados’, ‘El loco’, ‘Mar antiguo’, ‘Cuando el mar te tenga’, ‘Soy un accidente’, ‘La piedra redonda’, ‘El que canta’, 'Como un burro en la puerta del baile' y 'Sara', flanqueado Manolo por su hija Sara García, que toca la guitarra eléctrica.

PUBLICIDAD

"¿Qué tal?, ¿cómo vais? ¡Los de arriba, que no se os oye!", así han interactuado con un público que ha aplaudido, ovacionado y por supuesto, cantado.

El "nos vamos ya" no ha sido tal, pues tras repasar los temas que los catapultaron a lo más alto de las listas de éxitos musicales en los años noventa sorprendieron con una ranchera mexicana, 'El rey', que ha interpretado García, y una jota navarra, en la voz de Portet, y esta en concreto a modo de "hermanamiento".

PUBLICIDAD

'Insurrección', la canción que les decían que era una "mierda", ha sido la final, seguida de un "hasta siempre" y la ferviente y reiterada petición de que "no os jodan el país gallego, mecagoen".

Los que esta noche han acudido a la llamada de El Último de la Fila se han topado con la lluvia tras un día realmente caluroso.

PUBLICIDAD

Pero los chubascos no han tardado en desaparecer y, sin el sonido de las gotas caer, lo único que se escuchaba era a una mítica banda de pop-rock catalán que sonó como en su despedida en 1998, que sonó como todos esperaban. EFE

(foto)