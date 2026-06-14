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Koeman: "Nosotros mismos nos ponemos el listón alto"

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Arlington (Texas, EE.UU.), 13 jun (EFE).- El técnico de la selección de los Países Bajos, Ronald Koeman, aseguró que, en la víspera de su debut en el Mundial 2026 contra Japón, no tienen más presión que hacerlo bien, porque son ellos los que ponen el listón alto.

"Siempre hay presión. Aunque nunca hayamos ganado la Copa del Mundo, tenemos la presión de hacer una buena presentación. El listón está en todo lo alto y nosotros mismos lo ponemos ahí. Tenemos que mejorar pero estamos bien preparados", dijo el técnico en la sala de prensa del estadio AT&T de Arlington, donde mañana se enfrentará a los Samurais Azules, en la primera jornada del grupo F.

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Koeman dijo que ya sabe la alineación y desveló que tanto Memphis Depay como el meta Bart Verbruggen están recuperados de sus molestias físicas. "Memphis está bien, podría incluso comenzar el partido. Ha dado pasos en su recuperación desde que llegó".

Sobre la presencia del máximo goleador histórico de los 'oranje' en el fútbol brasileño dijo que lo único que le preocupaba cuando fichó por el Corinthians es que tuviese ritmo de juego y ha hecho grandes partidos, pese a las lesiones.

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Sobre Verbruggen dejó claro que es el titular indiscutible en la portería. "Bart Verbruggen puede jugar. Entrenó ayer y hoy también. Es nuestro por portero titular, Flekken el suplente y Roefs el tercero", sentenció.

Para Koeman, volver a disputar un partido mundialista en Dallas es algo especial, porque fue donde se despidió de la selección como jugador, aunque fue en el Cotton Bowl. ".Aquí jugué mi último partido con la selección. Perdimos ante Brasil (2-3), que sería campeón, con Bebeto y Romario. Tuvimos mala suerte, pero fue un gran partido", recordó. EFE

(foto)

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