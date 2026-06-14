España ya está en Atlanta a dos días de su debut

Chattanooga (EE.UU.) 13 jun (EFE).- La selección española llegó este sábado a su hotel en Atlanta, donde el lunes 15 de junio disputará su primer partido del Mundial ante Cabo Verde a las 12:00 horas locales (16:00 GMT).

Un camino desde Chattanooga (Tennessee), su campo base durante la fase de grupos, de dos horas de duración por carretera, en autobús y escoltados por la policía.

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Los 26 futbolistas junto al resto de la expedición descansan ya en su hotel de concentración en Atlanta y durante la jornada del domingo llevarán a cabo la atención a medios pertinente y el último entrenamiento antes del estreno ante Cabo Verde, en el primer partido del Grupo H. EFE