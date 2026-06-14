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Ángelo Preciado: "Vamos a darlo todo para hacer el mejor Mundial de Ecuador"

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Redacción Deportes, 13 jun (EFE).- El defensa ecuatoriano Ángelo Preciado se comprometió este sábado con "darlo todo" para que el Mundial 2026 sea el mejor de la historia para el combinado sudamericano.

"Nosotros vamos a dar el todo por el todo por hacer nuestro mejor Mundial", aseguró Preciado en una rueda de prensa en Filadelfia, donde este domingo Ecuador debutará contra Costa de Marfil.

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El defensa afirmó que, puertas adentro, los jugadores ecuatorianos se sienten "favoritos" para el partido de mañana, respaldados por la racha de casi dos años invictos con la que llegan a esta cita mundialista.

Preciado también afirmó que el equipo saltará al campo con muy presente la dolorosa eliminación de Catar 2022.

"Tenemos una experiencia que nos dolió mucho, pero confiamos en el trabajo que el 'profe' (Sebastián Beccacece) viene haciendo, que nos ha dado las herramientas necesarias para mejorar en cada aspecto", añadió el defensa de Atlético Mineiro.

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Costa de Marfil y Ecuador se medirán en un duelo inédito a partir de las 19.00 hora local (23.00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, hogar habitual de los Philadelphia Eagles de la NFL y con capacidad para 68.324 espectadores. EFE

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