Dani Martín anima en un concierto a la afición del Málaga CF ante la fase de ascenso

Fuengirola (Málaga), 14 jun (EFE).- El cantante Dani Martín ha animado este sábado durante un concierto suyo a la afición del Málaga CF ante la final de la promoción de ascenso a Primera División y ha asegurado que el partido de este domingo lo va a ganar este equipo.

Durante su actuación en el festival Marenostrum, en Fuengirola (Málaga), ante 20.000 personas, según él mismo refirió, el artista efectuó varios comentarios de apoyo a la afición malaguista: "Supongo que ser del Málaga tiene que ser algo muchísimo más divertido y muchísimo más intenso que las otras cosas".

PUBLICIDAD

"Felicidades sólo por ser del Málaga", expresó al público, a lo que añadió: "Hoy somos malaguistas todos".

Tras bromear con los asistentes sobre que se había desplazado a ver encuentros de su equipo, el Atlético de Madrid, en algunas ocasiones "pa ná", les ha instado a ser felices y disfrutar del partido: "Pasarlo bien y estar con vuestro Málaga". EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)