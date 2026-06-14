Docentes y familias marchan por Madrid y avisan de nuevas huelgas en la educación pública

(Actualiza la NA7064 con más información y número de asistentes)

Madrid, 14 jun (EFE).- Centenares de docentes, familias y estudiantes han marchado por el centro de Madrid este domingo en defensa de la enseñanza pública y han avisado de una próxima huelga indefinida a partir de octubre si no mejoran las condiciones laborales y económicas del profesorado madrileño.

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"Frente a los recortes, comunidad y unidad. La pública se defiende" es el lema de esta gran manifestación que ha empezado en las inmediaciones de la plaza de Neptuno y ha llegado hasta la Puerta del Sol convocada por CCOO, UGT, la asociación de padres y madres CONFAPA, y apoyada por plataformas como 'Aprender sin calor' y el PSOE madrileño.

En un ambiente festivo, vestidos con camisetas verdes -por la escuela pública-, amarillas -en representación de las escuelas infantiles- y rojas -de lucha contra el calor en las aulas-, cerca de 1.500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, han protestado contra unas clases con ratios "insostenibles", por la falta de apoyos ante el alumnado con necesidades educativas específicas y contra la infrafinanciación en el sistema educativo madrileño.

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"Actualmente en Madrid la oferta educativa de la concertada financiada con fondos públicos es mayor que la de la pública y además se han blindado los conciertos educativos por 10 años", ha denunciado la secretaria general de Educación de la Federación madrileña de CCOO, Aida San Millán, que ha adelantado que esta manifestación es la "antesala" a la huelga indefinida que se prepara a partir de octubre.

"Es el momento de dar el golpe en la mesa. El profesorado madrileño es el peor pagado de toda España", ha recalcado mientras se ha quejado de que la comunidad madrileña lleva doce años sin ampliar plantillas docentes, "con casi 6.000 trabajadores menos en la educación pública" desde los recortes que provocó la crisis económica.

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También la ausencia de medidas para paliar el calor que soportan los colegios públicos cada cierre de curso ha sido otro de los motivos por los que se han manifestado padres, madres y profesores.

María Sánchez de la plataforma 'Aprender sin calor' ha señalado que "es imposible que los niños puedan estar en clase, los niños están deshidratados", y ha valorado que los plenos de muchos distritos madrileños estén empezando a tomar conciencia, con proyectos para aclimatar patios con sombras, toldos y fuentes.

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'Queremos aulas, no queremos saunas', han gritado contra unas infraestructuras obsoletas y ante la falta de climatización en centros públicos, sobre todo después de que la Asamblea de Madrid rechazará con la mayoría absoluta del PP tramitar una proposición de ley de Más Madrid que fijaba en 27 grados centígrados la temperatura máxima permitida en los centros educativos durante el horario lectivo.

Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de CONFAPA, ha incidido en que hay "objetivos suficientes para argumentar esta manifestación y para la huelga indefinida que se va a plantear a partir del próximo curso de manera unitaria".

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Portando globos de colores, con pitos y cánticos de 'Arriba, todos a luchar' o 'Ayuso escucha la pública está en lucha', los asistentes han pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante su sede y han avisado de que el próximo curso empezará con un paro general en esta comunidad.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Javier Becerra, ha señalado a EFE que los docentes madrileños "viven un calvario" y ha lamentado la sobrecarga de trabajo unida a una pérdida de poder adquisitivo en los salarios.

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Becerra ha reclamado una normativa que sea clara porque "muchas veces vemos cómo el personal docente se ve en situaciones de opacidad a la hora de aplicar los criterios".

'Actualización de ratios YA', 'Sobrecarga física y psicológica', 'Docentes con discapacidad, aulas inclusivas', 'Privatizar es robarnos lo nuestro' o 'Privatizan para engañar' han sido algunos de los lemas que han portado los manifestantes.

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Por su parte, la líder socialista madrileña, Reyes Maroto, ha pedido a Ayuso y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que "en lugar de confrontar" y de "humillar" a las familias y a la comunidad educativa, "como están haciendo con las trabajadoras infantiles -que llevan más de 60 días en huelga- que se sienten a negociar". EFE

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