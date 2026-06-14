Advocaat: "Sigo entrenando porque me gusta, no por el dinero"

San Antonio (EE.UU.). 13 jun (EFE).- Dick Advocaat, seleccionador de Curazao y a sus 78 años el técnico más veterano en el Mundial 2026, dijo que sigue entrenando porque le "gusta" y "no por el dinero".

"Sigo entrenando porque me gusta, no por el dinero", afirmó este sábado Advocaat en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium de Houston en la víspera del debut de Curazao contra Alemania, cuatro veces campeona del mundo.

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Para Curazao será un estreno absoluto en un Mundial, pero Advocaat aseguró que su equipo llega con confianza. "Un día antes del partido debe estar listo el plan. Sabemos que jugamos contra un equipo fantástico y tenemos que responder", afirmó el preparador holandés.

Después de dos años trabajando en Curazao, Advocaat bromeó sobre el hecho de que ya se siente un poco local.

"Soy holandés, pero después de dos años en Curazao te vuelves un poco 'nativo'", aseguró.

A nivel de equipo, Advocaat informó de que todos sus jugadores están sanos y "muy preparados" para competir. EFE