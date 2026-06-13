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Tabla de tiempos del tercer y último libre de Montmeló

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló:

.1.

George Russell

GBR

Mercedes

1:15,679

.2.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

a 0,214

.3.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

   0,243

.4.

Lando Norris

GBR

McLaren

   0,246

.5.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

   0,702

.6.

Max Verstappen

NED

Red Bull

   0,755

.7.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

   0,821

.8.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

   1,005

.9.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

   1,282

10.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

   1,341

11.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

   1,348

12.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

   1,645

13.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

   1,904

14.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

   1,946

15.

Carlos Sainz

ESP

Williams

   2,051

16.

Esteban Ocon

FRA

Haas

   2,361

17.

Oliver Bearman

GBR

Haas

   2,712

18.

Alexander Albon

THA

Williams

   2,733

19.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

   3,012

20.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

   3,817

21.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

   4,283

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

   4,424

EFE

arh/jpd

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