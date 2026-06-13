Tabla de tiempos del tercer y último libre de Montmeló

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló:
.1.
George Russell
GBR
Mercedes
1:15,679
.2.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
a 0,214
.3.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,243
.4.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,246
.5.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,702
.6.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,755
.7.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
0,821
.8.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,005
.9.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,282
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,341
11.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,348
12.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,645
13.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,904
14.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,946
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2,051
16.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2,361
17.
Oliver Bearman
GBR
Haas
2,712
18.
Alexander Albon
THA
Williams
2,733
19.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
3,012
20.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
3,817
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
4,283
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
4,424
EFE
arh/jpd
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD