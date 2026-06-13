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Feijóo se "compromete" con España para hacer "una limpieza total"

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O Pino (A Coruña), 13 jun (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado a hacer "una limpieza total" cuando llegue el "cambio" de Gobierno, aunque no tiene la "garantía de cuándo se va a producir" porque depende de "quien tiene las manos manchadas y de quien quiera o no manchárselas con él", en alusión al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y sus socios.

En la tradicional Romería del PP de A Coruña en O Pino, junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha prometido Feijóo un cambio "sereno, honesto, profundo y ordenado".

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"Sea cual sea, si hay algo que dependa de mí, cuando llegue ese momento, se hará bien y será un cambio de arriba a abajo, de principio a fin", ha proclamado.

Feijóo ha asegurado que "España tendrá un Gobierno a la altura de los españoles" y ha dado por hecho que el presidente que cerrará el próximo Año Santo, 2027, será "un peregrino más" que acudirá a Galicia "pudiendo decir que hicieron todo lo que dijeron aquí", en O Pino.

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El líder del PP ha señalado que su partido debe ser "el punto de encuentro de la mayoría de los españoles", una formación que "no necesita romper nada para avanzar".

Desde la tribuna, a más de 30 grados, ha ofrecido cuatro "compromisos sin letra pequeña" que está dispuesto a cumplir, entre ellos, el de buscar la "igualdad de los españoles" con un Gobierno que no sea como el actual porque este "distingue, señala y persigue" a las comunidades autónomas que no votan al PSOE y organiza "cacerías" contra la Policía, la Guardia Civil, los jueces o los fiscales, ya que es "capaz de hacer cualquier cosa".

También ha prometido un nuevo sistema de financiación autonómica, "más equitativo y honesto", no un "chanchullo entre dos" o una "compraventa" de apoyos.

Aspira Feijóo, además, a una "regeneración política, institucional y moral de la política española" que pasa por "hacer una limpieza total". Ha anunciado así que no dejará "una alfombra por levantar, un cajón cerrado o un escondite por descubrir" después de que Pedro Sánchez y su equipo lo hayan "podrido todo".

Zapatero, la "joya de la corona de Pedro Sánchez"

El líder de los populares ha situado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como "la joya de la corona de Pedro Sánchez" y ha dicho que las "cloacas" de Ferraz y el Partido Socialista han "manchado" la Fiscalía, la Guardia Civil y todo porque "P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española".

"Los que venían a limpiar de corrupción han gobernado, lo dicen los sumarios, no lo digo yo, como una organización criminal", ha indicado Feijóo, que ve el "epitafio político" de Sánchez ya escrito: "P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió".

"No va a quedar en España ni un Koldo, ni una Leire, ni un Santos Cerdán, ni un Ábalos, ni un Sánchez. Los vamos a retirar a todos con los votos de los españoles, con los votos de la España decente, que es la inmensa mayoría", ha sostenido.

Feijóo ha hablado de la necesidad de "poner a España a funcionar" para resolver el problema de la vivienda, "que no lo era cuando llegó Sánchez y ahora es el primero", o el de la inmigración "descontrolada", que para él necesita "orden, integrarse y cumplir la ley", y ha precisado que "el orden en la inmigración es humanidad".

Como último compromiso ha abogado por un país donde merezca "la pena volver a trabajar" porque "la gente mantiene en pie el país pero la economía familiar se hunde" con la subida de la cesta de la compra, la vivienda y los impuestos que obligan a la gente a endeudarse "hasta las cejas".

La inflación la ha aprovechado para ironizar con las joyas de Zapatero que "valían 50.000 euros y ahora 1,3 millones, 26 veces más". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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