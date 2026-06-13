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Paula Blasi reina en el Tourmalet y manda en el Tour de los Pirineos

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- Después de una magistral exhibición tanto en la subida como en el descenso del Tourmalet, la española Paula Blasi es la nueva líder del Tour de los Pirineos al imponerse en solitario en la segunda etapa disputada entre Arrens-Marsous y Bagnères-de-Bigorre, de 94.9 km de recorrido.

Blasi (Esplugues de Llobregat, 23 años, Barcelona), sigue viviendo su año estelar, de ensueño. Tras explotar ganando la Amstel Gold Race, se adjudicó la Vuelta a España. Ahora, en un escenario como el Tourmalet, sentó cátedra con una concluyente después de un clase magistral en el mítico puerto.

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La española se presentó en meta para celebrar su cuarta victoria de la temporada con un registro de 2h.42.16, a una media de 35,9 km/hora, con tiempo para celebrar la victoria en un día caluroso, decisivo para la general. Por si fuera poco la alegría de Blasi fue doble, una de sus compañeras de equipo, la polaca Dominika Włodarczyk, fue segunda.

Jornada corta, unipuerto, pero no con un ascenso cualquiera, se trataba del Tourmalet, el puerto de "mal retorno" en la lengua gascona símbolo del Tour de Francia, el más ascendido de la historia. De categoría especial, y sus 18,9 km al7,4 por ciento, estaba llamado a decidir la quinta edición del Tour de los Pirineos.

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Blasi ataca y marca las diferencias en el Tourmalet.

En la subida se movió el pelotón con el ataque de las francesas Le Net y Berteau, la italiana Venturelli y la checa Burlova, iniciativa que rompió las hostilidades con la cima del coloso aún lejana. Antes de que abrieran diferencia surgió la reacción de Paula Blasi con un ataque fulminante que dejó en solitario a la ganadora de La Vuelta a España.

La catalana no miró atrás. Enseguida abrió una diferencia considerable ante la impotencia de sus rivales, que vieron alejarse a la catalana por las pendiente de su "majestad el Tourmalet. En la cima, a 2.115 metros de altitud, Blasi atesoró 1.45 minutos sobre las francesas Comte y Lamitier, la polaca Wlodarczyk, compañera de Blasi en el UAE y la australiana Dixon.

Blasi también se luce en el descenso, directa al liderato

Hasta Bagnères-de-Bigorre casi 30 km de descenso, terreno para volar hacia la gloria. Blasi se concentró en una especie de crono en solitario, negociando cada curva, sin ceder un ápice en un ritmo vertiginoso inasequible para las perseguidoras, condenadas a la lucha por el segundo puesto.

Este domingo se disputa la tercera y última etapa entre Nay y  Jurançon, de 114.4 km), jornada ondulada que discurrirá en un circuito con 8 pequeñas cotas de tercera categoría.

Una clásica para designar a la vencedora final. EFE

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