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Países Bajos y Japón quieren ‘destaparse’ como candidatos

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Óscar González

Arlington (Dallas, EE.UU), 13 jun (EFE).- No están en el foco, ni en primera línea de los pronósticos, pero Países Bajos y Japón sienten que están ante una gran oportunidad y el domingo, en el AT&T de Arlington quieren comenzar a destapar sus posibilidades, postularse para el liderato del grupo F.

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El conjunto de Ronald Koeman no figura más que en el octavo puesto en los favoritos para conquistar el Mundial y Japón está otras cuatro plazas por debajo en las apuestas. Pero su objetivo es bastante más ambicioso.

La KNVF ha fijado la vista en las semifinales, aunque Koeman habla de ganar por primera vez la Copa del Mundo. Al conjunto naranja le pesa el cartel de ‘mejor equipo que no ha ganado nunca'. Tres veces subcampeón (1974, 78 y 2010), lleva doce partidos invicto en el Mundial -al margen de la tanda de penaltis- marca solo superada por el Brasil de Pelé (13 entre 1958 y 1966), pero a los neerlandeses siempre les ha faltado dar el paso adelante decisivo.

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Sin el brillo de otros años, pero más prácticos, los ‘oranje’ se clasificaron al Mundial invictos, con un plan claro: empataron los dos partidos con la Polonia de Robert Lewandowski y golearon al resto. Con la mayoría de sus jugadores en equipos de la Premier, el técnico cuenta con una columna vertebral que pasa por Virgil Van DIjk, que lidera al equipo desde la defensa, Frenkie de Jong y Cody Gakpo, a expensas del estado físico de Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección, tan impredecible que pese a vivir una especie de retiro dorado en Brasil, aún tiene sitio en el equipo.

Depay, que tan solo jugó 49 minutos contra Uzbekistán, es una de las dudas de Koeman, que ha tenido que ir cambiando su idea por las lesiones.

Se quedó primero sin Xavi Simmons, con una rotura en el ligamento cruzado, y en el último momento sin Jurrien Timber, vital en el Arsenal campeón de esta temporada, que fue descartado a última hora de la lista. Denzel Dumfries, nuevo fichaje madridista, Mathis de Light o Frenkie de Jong han tenido recurrentes molestias físicas y una temporada irregular.

La ambición japonesa no es menor. El equipo de Hajime Moriyasu ha aprendido a competir, sabe lo que es ganar en un Mundial a Alemania y España (Qatar 2022) y ha derrotado este año a Brasil e Inglaterra.

Ls Samurais Azules han acudido a todas las Copas del Mundo desde 1998 y alcanzado en cuatro ocasiones los octavos de final, pero siempre pecaron de inocentes en la fase eliminatoria.

Comandados por Ayase Ueda, autor de 26 goles en 40 partidos con el Feyenoord, y el delantero de la Real Sociedad Take Kubo, Japón acude al Mundial con la mejor generación de su historia, jugadores que son determinantes en equipos de toda Europa. Y así lo piensa su propio entrenador: “El objetivo de Japón es ganar el título”, ha asegurado Moriyasu.

Como Koeman con Timber, el técnico japonés ha sufrido la baja de última hora del capitán Endo Wataru, desconvocado el pasado jueves y que, acto seguido, anunció que deja la selección.

 Alineaciones probables:

 Países Bajos: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.

Seleccionador: Ronald Koeman

Japón: Zion Suzuki, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Ko Itakura, Ao Tanaka, Ritsu Doan, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Ayase Ueda, Takefusa Kubo.

Seleccionador: Hajime Moriyasu

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Estadio AT&T de Arlington (Dallas, EE.UU.). EFE

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