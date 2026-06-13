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La jornada sobre leucemia de la Fundación Carreras reúne a más de 1.700 pacientes

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Barcelona, 13 jun (EFE).- Más de 1.700 pacientes de toda España y sus familiares han participado este sábado, en diferentes formatos y iniciativas, en el Día de los Imparables, la jornada anual que organiza la Fundación Josep Carreras para sensibilizar sobre las enfermedades oncológicas de la sangre.

Casi 200 personas presencialmente en un acto en Bilbao y más de 1.500 de forma telemática, o bien organizando iniciativas solidarias en todo el territorio, han participado en el Día de los Imparables.

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Bajo el lema “Pintemos las calles de naranja”, el color de la lucha contra la leucemia, la ciudad de Bilbao ha iluminado de ese color el Teatro Arrriaga y las fuentes de la Pérgola del parque de Doña Casilda Iturrizar, la de la plaza Federico Moyua y la de Juan de Garay.

Es el preludio a la Semana Europea contra la Leucemia, en la que más de 50 edificios emblemáticos de ciudades españolas se iluminarán de naranja, como la Casa Batlló, el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, la Pedrera, el recinto modernista de Sant Pau o el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

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El acto central del Día de los Imparables ha sido este sábado en el Museo Guggenheim de Bilbao, al que han asistido casi 200 personas, mientras que centenares más han participado de forma telemática.

Varios pacientes, con su testimonio, junto al personal de la fundación, han expuesto las líneas de trabajo de la entidad, como la búsqueda de donantes, el apoyo a la investigación científica y la orientación médica y social al paciente y a su familia.

Además, este año se han organizado 272 iniciativas solidarias en distintas ciudades españolas, distribuidas entre este fin de semana, coincidiendo con el Día de los Imparables, y las que tendrán lugar durante la Semana Europea Contra la Leucemia.

La fundación creada por el tenor catalán Josep Carreras cuenta con una comunidad de más de 160.000 socios que respalda de forma sostenida su labor: ha registrado a más de 529.000 donantes de médula ósea a través del REDMO, ha gestionado más de 16.000 trasplantes y ha impulsado nuevos ensayos clínicos que permiten ofrecer alternativas terapéuticas innovadoras a los pacientes. EFE

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