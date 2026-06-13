Illa avisa a quienes dan "por ganado" el partido contra el PSOE: "Os equivocáis"

Barcelona, 13 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado confiado en que las causas judiciales que salpican al PSOE no desbancarán a los socialistas del Gobierno: "Veo a muchos que dan el partido por ganado. Os equivocáis".

Así se ha pronunciado en un discurso este sábado ante el Consell Nacional del PSC en Terrassa (Barcelona), que ha validado 126 candidaturas para las elecciones locales en municipios donde o bien no gobiernan o donde hay nuevos alcaldables.

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El presidente catalán ha dicho que, aprovechando que ha empezado el Mundial, iba a permitirse una "licencia metafórica": "Veo a muchos que dan el partido por ganado. Os equivocáis. Lo vamos a jugar".

"Tenemos muy buenos jugadores, os lo digo, los mejores. Y lo vamos a ganar, y no justito, ampliamente. Ya lo veréis. Id confiando, que ya os encontraréis lo que viene al caso", ha concluido.

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Ante las investigaciones judiciales en curso, Illa ha asegurado que los socialistas no están "ciegos" y ven "lo que ocurre". "No somos ingenuos, quiero ser muy claro, vemos lo que está pasando. Muy claro lo digo: a los socialistas ni nos doblegan ni nos callan", ha argumentado.

Illa ha pedido a sus compañeros de filas mantener la "cara bien alta", y ha prometido que serán "contundentes con los que no actúen" de acuerdo con los valores del partido y con sus estatutos. "Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo", ha dicho.

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El líder del PSC ha defendido la labor del Gobierno en materia económica, en favor de la "convivencia" y en clave internacional, y ha erigido al presidente, Pedro Sánchez, como "la voz de la dignidad" que reclama "un mundo en paz y sin guerras".

Así, el 'president' ha sostenido que los socialistas son "el escudo protector de la gente corriente" en momentos de incertidumbre.

"¿A mí qué me importa que haya un billonario en el mundo?", ha dicho, sobre el hito alcanzado por el empresario Elon Musk, tras sacar a bolsa la empresa SpaceX. "Nos importan los ciudadanos corrientes, la gente que trabaja y saca adelante el país. Es la gente para la que nosotros gobernamos", ha reivindicado.

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Tras la visita del papa, Illa ha subrayado que ha sido una "buena semana" en la que "la gente se ha sentido orgullosa" de Cataluña, en especial, con el acto en la Sagrada Familia.

"Hemos iluminado al mundo, y lo hemos hecho trabajando juntos, con rigor y solvencia. Desde la Sagrada Familia, desde Barcelona, desde Cataluña", ha concluido. EFE

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