Fabián: “La lesión fue dura, con momentos difíciles para las personas que vivían conmigo”

Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.) 13 jun (EFE).- Fabián Ruiz (Los Palacios y Villafranca, Sevilla, 1996) vive su primer Mundial. En Catar 2022 no estuvo por decisión de Luis Enrique, para quien ahora es fundamental en el París Saint-Germain que domina Europa. Otro Luis, de la Fuente, le convocó para el Mundial 2026 a pesar de sufrir durante tres meses una lesión de rodilla muy dura para él y para su entorno. “Tenía dolores hasta al subir las escaleras”, recuerda en una entrevista con EFE.

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Sin deudas pendientes, el ‘8’ de España afronta el torneo con el cartel de titular, como en el PSG. Le da importancia a sentirse valorado por los suyos, aunque Lamine Yamal asegure que está “infravalorado”. “Me quiere mucho”, contesta, a la vez que pondera una madurez “increíble” para un chico de 18 años al que le han quitado su vida privada.

Contento en el París Saint-Germain, con un año más de contrato, muestra su deseo de acabar su carrera en su club, su casa, el Betis. Antes, un Mundial al que España llega entre las favoritas: “Sabemos que tenemos un grandísimo equipo y que, si hacemos las cosas bien, podemos tener oportunidades”, asegura a EFE desde Chattanooga (Tennessee).

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Pregunta: ¿Cómo está viviendo esta primera parte de concentración para el Mundial?

Respuesta: Los primeros días de adaptación. Con un poco de caos, el jet lag… Pero con ganas de que esto empiece. Sabemos de la importancia que tiene este torneo.

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P: A nivel de confianza no podría llegar mejor. Segundo título de Liga de Campeones consecutivo…

R: Sí, ha sido un año difícil a nivel personal, pero bueno a nivel colectivo. Muy contento de ganar esa segunda ‘Champions’. Nunca me imaginé que iba a ganar una, imagínate dos y seguidas.

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P: ¿Tuvo miedo a perderse el Mundial con esa lesión de rodilla que se alargó en el tiempo?

R: Al principio fue un poco de incertidumbre porque no sabíamos la lesión que era. Al principio parecía solo un golpe, luego ya vimos la importancia que tenía. Lo peor era que no había un tiempo estipulado para la vuelta y sí ver cómo iba avanzando. Al principio fue duro, pero Luis Enrique y Luis de la Fuente me transmitieron su confianza, me llamaban todos los días. Eso fue importante para mí y estaba tranquilo.

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P: ¿Cómo es el Fabían Ruiz que no puede jugar al fútbol en tres meses?

R: La verdad que difícil, sobre todo para mí mujer, mi primo y la novia, que viven con nosotros. En casa, aguantarme cabreado. No veía la vuelta. Llegaba a casa frustrado, con dolores en el día a día. Tenía dolores hasta al subir las escaleras. Fueron momentos difíciles para las personas que vivían conmigo, pero a la vez son los que me dieron fuerza y energía para salir adelante. Y una vez que vi la luz al final del túnel ya fue todo más tranquilo.

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P: Con Luis Enrique coincidió en la selección, le dejó de llamar… y ahora en el PSG es pieza clave en sus planes. ¿Qué supone para usted Luis Enrique?

R: Gracias a Luis he sacado mi mejor versión en el París Saint-Germain. En el primer año me costó adaptarme un poco a la idea del club, con grandísimos jugadores, una liga nueva, un país nuevo… me costó, pero con la llegada de Luis Enrique todo fue más fácil. Ya me conocía, yo conocía sus ideas y lo que le gustaba. Su estilo y su forma de entender el fútbol me vienen muy bien.

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P: ¿Y Luis de la Fuente?

R: Nos conocemos desde la Euro sub-21 de 2019, me llevó también a la sub-19… Hemos ganado muchos títulos juntos y tiene un estilo que me gusta mucho, de tener la pelota y presionar. Son dos entrenadores con estilos parecidos, que me vienen muy bien. Todo el mundo que trabaja con él se siente muy cómodo y alegre. Es una persona y un entrenador muy cercano, que nos trasmite mucha alegría. Aparte de lo gran entrenador que es, sabemos la persona que es y nos da muchísima confianza. Para un jugador es muy importante y por eso lleva una trayectoria tan buena dentro de la selección. Y en sus tres o cuatro años en la absoluta hemos llegado a tres finales y hemos ganado dos; eso lo dice todo.

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P: Tras no formar parte del equipo en Catar 2022… ¿Cree que tenía una deuda pendiente con estar en un Mundial?

R: No, ninguna deuda pendiente. Simplemente trabajaba e intentaba jugar el Mundial. Es un sueño, lo máximo para un futbolista. Yo soy una persona tranquila que siempre ha estado contenta consigo misma. Al final me ha llegado la oportunidad después de tanto trabajo.

P: ¿Cómo se gestiona el ir de favoritos a un Mundial?

R: Nosotros con tranquilidad. Igual que en la Eurocopa nadie daba un duro por nosotros y fuimos campeones. Y ahora si nos dan por favorita significa que llevamos una trayectoria muy buena. Nos lo tomamos con naturalidad y tranquilidad. Sabemos que tenemos un grandísimo equipo y que, si hacemos las cosas bien, podemos tener oportunidades.

P: Si juegas todos los partidos… España gana el Mundial. Lleva 42 partidos invicto con la absoluta.

R: Es un dato que me dicen, que tengo que jugar. Algunas veces bromeamos con el míster y algunos jugadores, que me tiene que poner aunque esté lesionado. Es un dato bonito, aunque no pienso mucho en ello. Esperemos que ese dato siga en racha y no lo perdamos hasta después del Mundial o más adelante.

P: ¿Qué otras selecciones ves con opciones de ganar el Mundial? Cucurella sorprendió diciendo que Ecuador iba a ser fuerte…

R: Al final, en un Mundial es muy difícil llegar hasta el final. Hay selecciones como Portugal, Argentina, Brasil, Francia… son selecciones que siempre están ahí. Es verdad que Ecuador no es una de las selecciones favoritas, que nadie confía mucho en ella, pero es una grandísima selección con jugadores muy buenos. Noruega es una selección a la que a priori tampoco se le da mucha importancia, pero tiene grandes jugadores; han hecho un dato histórico de más goles en una fase de clasificación… Va a haber grandes selecciones que nadie espera que estén ahí y nosotros intentaremos llegar lo más lejos posible.

P: Doble campeón de ‘Champions’, campeón de Europa con España, siendo titular… ¿Se siente infravalorado?

R: Es algo que no pienso mucho. Para mí lo importante es que se sientan contentos las personas que tengo alrededor. Los jugadores del PSG y de la selección me dan valor. El resto, no pienso mucho. La gente que opine lo que quiera.

P: Su compañero, Lamine Yamal, dijo que sí…

R: Me quiere mucho. Lamine, desde que llegó, hemos congeniado muy bien. Tenemos buena relación. Sabemos ya el jugador que es a pesar de su edad. Dentro del vestuario es excepcional, una persona increíble que, a pesar de su edad, tiene una madurez increíble. Le doy las gracias por decir mi nombre, pero para mi lo importante es que los jugadores y mi gente sepan el valor que tengo.

P: ¿Se imaginaba usted, cuando tenía 18 años, tener el estatus que tiene ahora de estrella Lamine Yamal y tener que lidiar con toda la presión que supone?

R: Es algo increíble. Lo decimos en el vestuario, lo hablamos entre nosotros. Un chico con 18 años y esa presión mediática es muy difícil. Para algunos de nosotros, que no somos la mitad de famosos que él, es difícil. Tu vida privada se invade un poco, te la quitan. Y es difícil. Una persona con 28 o 30 años no tiene la misma madurez que con 18, pero creo que él ha tenido que aprender rápido. De hace dos años para acá ha cambiado muchísimo, ha ido mejorando. Al final es un niño, se equivocará mil veces, pero es algo normal. Tiene muchos años por delante y esperemos que siga con esta presión mediática porque significa que sigue siendo igual de bueno y que está haciendo las cosas bien.

P: Luis de la Fuente defiende siempre que futbolistas como usted se merecen más oportunidades en clubes españoles. A usted le queda un año de contrato. ¿Le gustaría volver a jugar en España?

R: Siempre lo he dicho. Estoy contento en París. Llevamos unos años muy buenos, haciendo un fútbol muy bonito. Me siento muy feliz. Mi familia se ha adaptado muy bien allí. Pero, quién sabe si algún día volveré a España. Siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Betis, que es mi casa, mi equipo. Esperemos que algún día pueda volver y terminar mi carrera allí, sería lo más bonito. EFE

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