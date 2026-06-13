El PPCV señala que a Zapatero "solo le defienden" su abogado y Morant: "Sigue empeñada en sujetar la pala"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nando Pastor, ha afirmado que al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "solo le defienden ya dos personas: su abogado y Diana Morant", quien a su parecer "sigue empeñada en sujetar la pala" mientras el PSOE "cava su propia fosa política".

En un comunicado, el 'popular' ha remarcado que la secretaria general del PSPV es "una de las escasas voces socialistas que todavía hablan públicamente en favor del expresidente tras su imputación por presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal al encontrarse en una caja fuerte de su despacho joyas valoradas en 1,3 millones de euros".

PUBLICIDAD

Pastor ha lamentado que, "mientras en el PSOE intentan guardar silencio, ganar tiempo y poner distancia con un nuevo escándalo que afecta a una de las figuras más importantes del partido, Morant prefiere pegarse un tiro en el pie por salir en auxilio del expresidente socialista".

"La secretaria general del PSPV está en un apuro porque ella misma decidió convertir a Zapatero en una referencia política y personal. Lo llamó su padre político, dijo que era una niña de Zapatero y construyó buena parte de su carrera bajo su tutela. Ahora entiende que, si él cae, también se tambalea una parte importante de su propio relato político", ha señalado.

PUBLICIDAD

Para el síndic del GPP, "la situación del Gobierno empieza a ser difícil de explicar incluso para los propios socialistas: primero fue José Luis Ábalos, después Santos Cerdán, luego las cloacas del PSOE, más tarde los escándalos del entorno de Pedro Sánchez y ahora la investigación a Zapatero. Cada semana aparece un nuevo capítulo y, en cada uno, encontramos a Diana Morant intentando justificar lo injustificable".

A su juicio, "el problema de la secretaria general del PSPV es que todos sus referentes políticos acaban apareciendo en los titulares por las razones equivocadas: escándalos, investigaciones o explicaciones que nunca llegan".

PUBLICIDAD

MORANT "SIGUE AFERRADA AL PASADO"

"Morant está atrapada porque todos los caminos del sanchismo valenciano conducen al mismo sitio", ha afirmado Pastor, para subrayar que "la diferencia es que mientras algunos en Ferraz ya buscan cómo desmarcarse de Zapatero, ella sigue aferrada al pasado".

PUBLICIDAD

Pastor ha reconocido que le "preocupa" que la ministra de Ciencia y líder del PSPV "dedique más energía a defender a dirigentes investigados que a dar explicaciones sobre los problemas de su Ministerio o sobre la situación del propio socialismo valenciano". "Mientras el PSOE cava su propia fosa política, Morant sigue empeñada en sujetar la pala", ha apostillado.