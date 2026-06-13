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El PP ve "insostenible" la situación del Gobierno ante el "nivel de corrupción"

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Barcelona, 13 jun (EFE).- El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha sostenido que la situación del Gobierno es "absolutamente insostenible" ante el "nivel de corrupción" que considera que está aflorando en las causas que salpican al PSOE, como el caso Leire y el caso Plus Ultra.

Así lo ha dicho este sábado en declaraciones a los periodistas desde Barcelona junto al líder popular en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, antes de reunirse con la Confederación Española de Autónomos.

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"El PP hará todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno en España", ha garantizado, preguntado por la moción de censura instrumental que el PP ha planteado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convocar elecciones.

Ante ello, Nadal ha alertado de que corresponde a "aquellos que siguen manteniendo a este Gobierno rodeado de corrupción, infestado de corrupción, decidir si siguen queriendo mantener esta situación".

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"En una democracia normal, no puede existir el nivel de corrupción que estamos viviendo sin que se tomen decisiones directas para que la ciudadanía pueda decidir cuál es su próximo Gobierno", ha dicho.

Preguntado por las acusaciones al PP de recibir filtraciones desde la justicia, ha dicho que eso es un "ataque a la división de poderes y al Estado democrático". "El ataque al poder judicial es lo mismo que el ataque a la democracia", ha subrayado.

Por su parte, Sirera ha defendido bajar impuestos a los autónomos para favorecer la actividad económica en Barcelona y eximir de pagar la tasa de terrazas a los negocios que tengan que quitar sus mesas debido a obras en su zona.

El concejal popular ha sostenido que en Barcelona se vive un "infierno fiscal", ante lo que el PP defiende propuestas para "facilitar que los barceloneses y barcelonesas puedan llegar a final de mes".

Entre esas propuestas ha destacado reducir un 40 % del impuesto de bienes inmuebles (IBI), para que quede al mismo nivel que el de Madrid, y una exención del 80 % del impuesto de actividades económicas (IAE) para pequeños autónomos, como comerciantes y restauradores.

Nadal ha sostenido que los autónomos soportan una "carga fiscal creciente e insoportable" que les dificulta contratar empleados y que su negocio "pase a la siguiente generación". Por todo ello, ha recordado, el PP presentó en noviembre un plan de autónomos que plantea bajarles impuestos y reducir las regulaciones a que se ven sometidos. EFE

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