Las marchas LGTBI+ recorrerán una veintena de ciudades hasta el 18 de julio

Madrid, 12 jun (EFE).- Las marchas convocadas por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) recorrerán una veintena de ciudades para reivindicar los derechos del colectivo, a partir de este sábado 13 de junio hasta el próximo 17 de julio.

"¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia" es el lema de este año para la manifestación del Orgullo Estatal 2026, que tendrá lugar en Madrid el próximo 4 de julio.

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A esta concentración, se suman otras en distintos puntos de la geografía española; las primeras convocatorias serán por ejemplo en Jerez de la Frontera (Cádiz), Sitges (Barcelona) o Lorca (Murcia), hasta las últimas, en Barcelona o Puebla de Almoradiel (Toledo), pasando por Madrid, Valencia, Murcia, Vigo (Pontevedra), Zaragoza o Bilbao, hasta cerrar en Barcelona.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha animado a la ciudadanía "a sumarse a los 'orgullos' que se convoquen en sus pueblos y ciudades porque, este año, salir a las calles es más necesario que nunca". "Y es que, a pesar de los avances legislativos, las agresiones contra las personas LGTBI+ se han triplicado en solo dos años", ha aseverado.

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"Solo a través de la movilización social podremos seguir avanzando hacia una igualdad real que aún estamos lejos de alcanzar" y hacer frente "al odio organizado que nos ataca a diario en forma de discursos, de torturas disfrazadas de pseudoterapias de conversión y de acoso", ha concluido. EFE