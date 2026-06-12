Sábado, 13 de junio de 2026

Madrid, 12 jun (EFE).-

GOBIERNO CASTILLA Y LÉON.- Valladolid.- El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece este sábado en rueda de prensa para informar de la composición de su nuevo gobierno fruto del acuerdo entre el PP y Vox y que contará con un vicepresidente y dos consejeros de la formación de Santiago Abascal.

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PARTIDOS PP.- A Coruña.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene mañana, sábado, en la tradicional Romería de O Pino, en A Coruña, junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda.

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PARTIDOS PODEMOS.- Madrid.- La líder de Podemos, Ione Belarra, participa en un acto organizado por su partido con el lema 'Primavera de lucha, primavera de esperanza'.

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PARTIDOS PSC.- Terrassa (Barcelona).- El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, interviene ante el Consell Nacional de los socialistas catalanes.

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MILITARES MOVILIZACIÓN.- Madrid.- Movilización de militares para reclamar la consideración de profesión de riesgo, retribuciones justas, fin de la temporalidad y una ley única de la carrera militar, convocada por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) Frente al Congreso de los Diputados.

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ECLIPSE SOLAR.- A Coruña - Las excursiones programadas para ver el eclipse total de sol del 12 de agosto se han convertido en una opción cada vez más buscada por los que quieren combinar el fenómeno astronómico con otro tipo de experiencias, como visitas turísticas, cenas en bodegas y paseos en catamarán.

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MWC LEGADO.- Barcelona - El legado tecnológico que ha dejado el Mobile World Congress (MWC) en sus veinte años en Barcelona se exhibe en una exposición en el Palau Robert que subraya el papel de la ciudad como punto de encuentro donde se decide el futuro digital del mundo.

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MANUEL CARRASCO.- Sevilla - El cantante Manuel Carrasco ofrece el primero de sus cuatro conciertos en el estadio La Cartuja de Sevilla del proyecto "Salvaje desde la raíz", cada uno de los cuales estará dedicado a un álbum clave de su carrera.

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