Alcaldes de pueblos afectados por el incendio de Huelva urgen ayudas para el campo

Huelva, 12 jun (EFE).- Los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) han reclamado este viernes la articulación de ayudas urgentes para agricultores y ganaderos que han visto afectadas sus propiedades por la acción de las llamas.

Han sido la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón; la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, y el teniente de alcalde de Villanueva de los Castillejos, José María Márquez, quienes han mantenido una reunión con los afectados, han informado en un comunicado conjunto.

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El encuentro ha tenido como objetivo realizar una primera evaluación de los daños ocasionados por el incendio en explotaciones agrícolas y ganaderas y en la actividad cinegética de la comarca, así como escuchar de primera mano las necesidades, preocupaciones y demandas de las personas afectadas.

Durante la reunión, los responsables municipales han coincidido en calificar la situación como "muy grave" debido a las importantes pérdidas registradas y a las consecuencias que este incendio ha tenido en un sector estratégico en la economía de los tres municipios.

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Los alcaldes han acordado trabajar de forma coordinada para solicitar a las administraciones competentes la puesta en marcha de ayudas urgentes que permitan paliar los daños y favorecer la recuperación de las explotaciones afectadas en el menor tiempo posible.

Les han trasladado que ya se ha solicitado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con el objetivo de dar una respuesta extraordinaria a unos daños de gran magnitud, para lo que es necesario el máximo respaldo institucional.

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Asimismo, han manifestado la necesidad de que se adopten las medidas preventivas y de gestión para evitar que una situación de estas características vuelva a repetirse en el futuro.

Los representantes municipales han manifestado a agricultores y ganaderos su compromiso de defender conjuntamente sus intereses y reivindicaciones, acompañándoles en cada paso, poniendo a su disposición todos los recursos municipales y actuando como interlocutores ante las distintas administraciones para que las demandas del sector reciban una respuesta rápida y eficaz.

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Han reiterado su apoyo a todas las personas afectadas y han destacado la importancia de la colaboración entre instituciones para afrontar la recuperación tras un incendio que ha causado importantes daños en el territorio. EFE

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