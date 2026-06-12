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La selección mexicana trabaja con la mira puesta en Corea del Sur

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México, 12 jun (EFE).- Un día después del triunfo sobre Sudáfrica, la selección mexicana trabajó este viernes para comenzar a preparar el partido contra Corea del Sur del próximo jueves en Guadalajara.

Los jugadores que fueron titulares el jueves en el partido de inauguración del Mundial, en el estadio Ciudad de México, más conocido como Estadio Azteca, hicieron un trabajo de recuperación.

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Bajo la mirada de Javier Aguirre, los suplentes se ejercitaron con más intensidad.

Javier Aguirre debe encontrar ahora la manera de suplir la ausencia de César Montes, defensa central que fue expulsado por una falta innecesaria en la parte final del duelo ante los sudafricanos que México ganaba de manera tranquila.

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"Fue algo que no debió pasar, pero seguramente encontraremos la manera de sustituirlo", dijo Aguirre al final del partido de inauguración sobre la expulsión de su jugador.

El ambiente entre los jugadores del 'Tri' fue relajado, plagado de sonrisas y buen humor.

La opción más clara que tiene el 'Vasco' para cubrir la baja de su zaguero es utilizar a Edson Álvarez, uno de los líderes de este equipo que quedó fuera del cuadro titular por los pocos minutos que jugó con su equipo, el Fenerbahçe turco, en el curso pasado.

Álvarez entró desde el banquillo en el duelo ante Sudáfrica y demostró que, a pesar de la falta de partidos, se encuentra en condiciones, aunque la gran prueba será ante Corea del Sur, un equipo que se distingue por su velocidad, algo que puede hacer daño al zaguero de 28 años que se distingue más por su buena ubicación.

La selección mexicana trabajará este fin de semana en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de fútbol, que se encuentran al sur de la capital, antes de viajar a Guadalajara, donde el próximo 18 de junio de medirá a los asiáticos.

Tras la primera jornada del grupo A, México es líder con tres puntos, con mejor diferencia de goles que Corea del Sur, que también tiene tres. República Checa y Sudáfrica les siguen sin unidades. EFE

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