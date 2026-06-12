Hoy será noticia. Sábado, 13 de junio

PARTIDOS PP

Feijóo estará este sábado en la tradicional romería del PP gallego en O Pino (A Coruña)

Santiago de Compostela (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará este sábado en la tradicional romería que el partido en Galicia celebra en O Pino (A Coruña), y en esta octava edición la previsión es juntar a cuatro mil asistentes.

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Junto a Feijóo, compartirán discurso en esta cita, según la convocatoria, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, así como el líder del partido en A Coruña, Diego Calvo, y el alcalde de O Pino, Manuel Taboada.Tras las intervenciones, habrá una comida, como es habitual, y también ambientación musical.

GOBIERNO CASTILLA Y LÉON

Mañueco detallará este sábado la composición del nuevo gobierno PP-Vox en Castilla y León

Valladolid (EFE).- El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá este sábado en rueda de prensa para informar de la composición de su nuevo gobierno, fruto del acuerdo entre el PP y Vox y que contará con un vicepresidente y dos consejeros de la formación de Santiago Abascal.

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La comparecencia será a las 12:00 horas en Valladolid y en ella se desvelará no solo los nombres de los nuevos consejeros, sino también las competencias exactas que recaerán en cada uno de las consejerías. El próximo gobierno de Castilla y León, tras el acuerdo alcanzado por el PP y Vox, estará compuesto por dos vicepresidencias -una para cada partido-, diez consejerías -siete para el PP y tres para Vox, una de ellas integrada en la vicepresidencia- y un total de once miembros más el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

PARTIDOS PODEMOS

Podemos celebra su cumbre de primavera con Belarra, Montero e Iglesias

Madrid (EFE).- El partido Podemos celebra este sábado en Madrid su cumbre de primavera, en un acto en el que intervendrán su secretaria general, Ione Belarra, la eurodiputada Irene Montero y el exvicepresidente Pablo Iglesias.

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El acto organizado por Podemos, con el lema 'Primavera de lucha, primavera de esperanza', arranca a las 10:00 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

JUNTS BARCELONA

Junts busca al sucesor de Trias: Arrancan las primarias en Barcelona con cuatro aspirantes

Barcelona (EFE).- Junts activa este sábado la cuenta atrás para elegir al sucesor de Xavier Trias como alcaldable en Barcelona para 2027 en un proceso de primarias en el que medirán sus fuerzas cuatro candidatos de distinto perfil y trayectoria: son Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas.

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Los aspirantes a alcaldable han explicado a EFE cómo afrontan estas primarias, cuya campaña electoral arranca este sábado y culminará con un debate a cuatro en el auditorio ONCE el viernes 19 de junio, antes del fin de semana de las votaciones.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Cataluña homenajea por primera vez a pacientes muertos en psiquiátricos en la Guerra Civil

Barcelona (EFE).- Los pacientes que murieron durante la Guerra Civil en psiquiátricos catalanes, uno de los lugares más mortíferos y a la vez más olvidados de la retaguardia, donde 5.715 personas fallecieron debido al hambre, la insalubridad y la superpoblación, reciben este sábado su primer homenaje.

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Una placa conmemorativa en el cementerio municipal de Sant Boi (Barcelona) recordará de hoy en adelante a las más de 2.000 personas que fueron enterradas en fosas comunes procedentes del complejo psiquiátrico de la ciudad, el centro que más víctimas concentró y que alcanzó en los meses más crudos del conflicto tasas de mortalidad de un 75 % que acabaron con la vida de 3.160 internos.

TEATRO REAL

El Real propone plan este sábado: transmisión en directo y gratis de 'Romeo y Julieta'

Madrid (EFE).- El Teatro Real celebra la undécima edición de la Semana de la Ópera con la transmisión en directo y gratuita este sábado de la última función de la ópera 'Romeo y Julieta', de Charles Gounod, a través de unos 150 puntos de emisión por todo el territorio.

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En esta edición, la iniciativa invita a redescubrir una de las tragedias más intensas de todos los tiempos, basada en la obra de William Shakespeare, y que el coliseo madrileño presenta con una producción, en colaboración con la Ópera de París, con dirección musical de Carlo Rizzi y escénica de Thomas Jolly.

FIN DE SEMANA

El calor no afloja en un fin de semana muy veraniego, con alguna tormenta y fuerte viento

Madrid (EFE).- A falta de unos días para que arranque de forma oficial el verano, el calor seguirá siendo protagonista este fin de semana, con temperaturas por encima de los 35 grados en el nordeste y mitad sur peninsular, e incluso más de 38 grados en el Valle del Guadiana, aunque esta vez con una novedad: la formación de tormentas y fuerte viento.

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Se prevé un aumento de la inestabilidad atmosférica a partir del sábado lo que se traducirá en el crecimiento de nubes en zonas del interior, que darán lugar a "chubascos acompañados de tormenta y de rachas muy fuertes de viento", sobre todo el domingo, ha pronosticado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet.

EL TIEMPO

Este sábado, tiempo estable, con chubascos y tormentas en el cuadrante noroeste peninsular

Madrid (EFE).- Este sábado habrá en España estabilidad prácticamente en todo el territorio, con predominio de cielos despejados y temperaturas altas y noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y litoral mediterráneo. Algunas nubes de evolución provocarán chubascos y tormentas, localmente fuertes, en el cuadrante noroeste peninsular.

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De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan algunas nubes bajas dispersas en el área cantábrica y Melilla. En el cuadrante noroeste peninsular los chubascos o tormentas podrán ser localmente fuertes, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento, en el noroeste de Castilla y León, oeste de Asturias y Galicia.

EFE

fp