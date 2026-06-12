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La remontada de los Knicks en las Finales ya es el partido más viral de la historia de NBA

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Nueva York, 12 jun (EFE).- La inédita remontada que culminaron los New York Knicks ante los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden para colocarse 3-1 arriba, en el cuarto encuentro de las Finales, ya es el partido más viral en redes sociales de la historia de la NBA, según anunció la liga.

El partido, que supuso la mayor remontada de todos los tiempos en unas Finales de NBA después de que Nueva York se recuperara tras ir hasta 29 puntos abajo en la segunda mitad, generó más de 3.000 millones de visualizaciones en poco más de 24 horas.

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El cuarto partido de las Finales NBA 2026 entre Knicks y Spurs consiguió mantenerse como tendencia número uno en todo el mundo durante ocho horas seguidas en X (antes Twitter), además de convertirse en el resumen de un partido NBA más visto de la historia de YouTube.

Los datos provienen de la compañía israelí Ripple Analytics, especializada en el análisis de datos en redes sociales.

Estas Finales también se colocan como las más vistas en televisión desde 1998, cuando Michael Jordan conquistó su último anillo con los Chicago Bulls ante Utah Jazz.

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Los canales de televisión con derechos para emitir las Finales en Estados Unidos, ABC y ESPN, registran durante toda la serie más televidentes que nunca en sus retransmisiones de las Finales NBA.

Las Finales de este 2026 han crecido un 123 %, más del doble respecto a 2025, cuando se enfrentaron Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers.

Las búsquedas en Google relacionadas con las Finales NBA, New York Knicks y San Antonio Spurs también están en los niveles más altos de la historia. EFE

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