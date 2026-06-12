El juez del caso Leire Díez cita el 25 de junio como investigado al abogado de Cerdán

Madrid, 12 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado el 25 de junio como investigado al abogado Jacobo Teijelo, que representa al exdirigente socialista Santos Cerdán, en la causa sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno.
El magistrado, que acuerda la citación en una providencia conocida este viernes, investiga a Teijelo por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. EFE
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