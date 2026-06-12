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León XIV llega a Tenerife en la última parada de su viaje a España

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La Laguna (Tenerife), 12 jun (EFE).- El avión que traslada al papa León XIV ha llegado a las 9:18 horas (hora local canaria) a Tenerife en lo que será su última jornada de la visita a España que comenzó el pasado sábado en Madrid y que de nuevo estará marcada por la atención a las migraciones.

En la pista del aeropuerto Tenerife norte, el papa será recibido entre otros, por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz; la embajadora de España en la Santa Sede, Isabel Celaá, y la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez. EFE

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