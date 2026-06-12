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Godard se asoma a las Setas en el cartel de la XXIII edición del Festival de Sevilla

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Sevilla, 12 jun (EFE).- El cartel de la XXIII edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre y que vuelve a apostar por una imagen firmada por el ilustrador sevillano José Luis Ágreda, mostrará a Jean-Luc Godard asomándose a las populares Setas de Sevilla, edificio Parasol Metropol de la Plaza de la Encarnación.

En la presentación del cartel, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado el excelente momento que atraviesa el certamen y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con su crecimiento y proyección internacional: “Hoy no presentamos únicamente una imagen, sino una declaración de intenciones y una nueva etapa en la consolidación de un proyecto cultural que se ha convertido en uno de los grandes referentes cinematográficos de Europa”.

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El cartel de esta edición toma como inspiración a los personajes interpretados por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg en la mítica película 'Al final de la escapada', la obra maestra de Jean-Luc Godard que revolucionó el lenguaje cinematográfico europeo.

Ágreda traslada a ambos protagonistas a Sevilla y los sitúa en las Setas de la Encarnación, uno de los iconos más reconocibles de la ciudad y que este año celebra su decimoquinto aniversario.

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Durante su intervención, el alcalde ha destacado que el Festival vive “la mejor etapa de su historia”, recordando que la edición de 2025 reunió a más de 67.800 espectadores, convirtiéndose en el cuarto festival cinematográfico de España por asistencia y en el primero de Andalucía.

El director del festival, Manuel Cristóbal, ha declarado que la nueva imagen “representa perfectamente la personalidad que queremos para el Festival: una combinación de cine europeo, identidad sevillana y vocación contemporánea”.

La presentación ha servido además para anunciar una de las principales novedades de la próxima edición: una exposición dedicada a la denominada ‘Colección Ágreda’, integrada por los seis carteles creados por el artista para las ediciones de 2025 y 2026, así como por su proceso creativo. EFE

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