El presidente del Unicaja reconoce que la culpa de la temporada "ha sido del propio club"

Málaga, 12 jun (EFE).- El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, afirmó este viernes que el club tiene "que estar cerca de los títulos, pero eso no puede generar una presión superior" y reconoció que la culpa de la mala temporada ha sido de la entidad porque "hay que tener más tranquilidad".

"Hay que tener plantillas de catorce jugadores. Cuando llega el invierno y hay lesiones es muy difícil salir al mercado y acertar con los que encajen de manera rápida en el sistema y la cultura", dijo en rueda de prensa el dirigente, quien dijo que para el futuro tienen "el camino muy bien estudiado".

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Explicó que venían "de una temporada irrepetible, de unos éxitos muy grandes" y que "se produjeron fugas de jugadores a proyectos con recursos económicos superiores y proyección deportiva superior".

"Sabíamos que iba a ser una temporada muy complicada, que se iba a comparar de manera continua y que iba a traer dificultades. Hicimos fichajes pertinentes, parecían que buenos, pero los rendimientos no fueron adecuados. Quisimos encajar el equipo con otras fichas, pero no dieron el rendimiento adecuado", reconoció.

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El presidente del equipo malagueño indicó que las lesiones de muchos jugadores también fueron la causa de la mala temporada y, aunque no le "sirve de excusa, es una realidad".

"Conseguimos la Intercontinental, que nadie se acuerda, estuvimos en la Copa del Rey, y nos caímos desastrosamente en picado, con derrotas yo diría sucias, que empañaron la credibilidad del proyecto", indicó el dirigente en alusión a una temporada en la que el Unicaja no ha logrado clasificarse para los 'playoffs' por el título.

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La próxima temporada incluirá muchos cambios, entre ellos el entrenador, tras la salida de Ibon Navarro; no obstante, continuarán Kendrick Perry, Alberto Díaz, David Kravish, Nihad Djedovic y Tyler Kalinoski, según confirmó hoy el presidente.

"Ibon Navarro ha puesto un sello, ha ayudado construir una identidad y ha impuesto unas bases, pero todo tiene etapas. Estamos meditando las decisiones, sin acelerarnos", apuntó López Nieto, quien destacó que la decisión del técnico no le cogió de sorpresa, aunque "sí venía notando el cansancio los dos o tres últimos meses". EFE

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