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El Barcelona amenaza con querellarse contra Florentino Pérez por calumnias

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Barcelona, 12 jun (EFE).- El Barcelona presentó este viernes una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, según anunció el club azulgrana en un comunicado.

La entidad catalana se refiere a las declaraciones que el máximo responsable del club blanco realizó en la rueda de prensa del pasado 12 de mayo y en una entrevista en un medio de comunicación al día siguiente.

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En ellas, Florentino Pérez acusó al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'.

"El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club", asegura el Barcelona en su comunicado.

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Si esta demanda "no se debidamente atendida", la entidad catalana afirma que presentará "la correspondiente querella criminal".

El presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, ya avisó el pasado martes de que el departamento jurídico tenía "preparadas las acciones legales" para defenderse de lo que entendía como "la infamia más terrible".

"Nos veremos en los juzgados. Porque les diré una cosa: el nombre del Barça, este escudo, no lo mancha nadie. Ni a ninguno de ustedes les toca nadie; ya nos encargaremos nosotros. Por tanto, confíen en nosotros, porque iremos a por ellos, porque tenemos las de ganar", afirmó.

El 'caso Negreira' investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros. EFE

(vídeo)

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