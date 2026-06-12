Calero: "Vuelvo a Oviedo con la mochila cargada de ilusión y energía positiva"

Oviedo, 12 jun (EFE).- Julián Calero ha sido presentado este viernes en el Carlos Tartiere como nuevo entrenador del Real Oviedo, donde ha asegurado que regresa a la capital del Principado "con la mochila cargada de ilusión y energía positiva".

"Hay que saber resetear, pasar el parabrisas de la temporada pasada y mirar hacia delante. Esa es nuestra intención. Vendrán momentos complicados porque en Segunda las temporadas son así, pero con trabajo, sacrificio, una idea de juego y humildad podremos superarlos", dijo el entrenador madrileño, que estuvo acompañado por su asistente Pedro Hernández y su preparador físico Roberto Ovejero.

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En el estadio azul, acompañando al nuevo técnico, estuvieron el presidente, Martín Peláez; el director general, Agustín Lleida; y las dos últimas incorporaciones a la plana mayor del Real Oviedo: el vicepresidente ejecutivo, César Martín, y el director de planificación estratégica, Antonio Virgili.

"A Jesús Martínez le expliqué mi idea: mis equipos compiten y también juegan bien. Me gusta el equilibrio, solo que algunos confunden el equilibrio con ser defensivo. Otra cosa es el equipo que tengamos y lo que podamos hacer; me adaptaré a eso, pero lo primero es competir bien, que no es cualquier cosa. Es muy fácil decirlo y difícil hacerlo", explicó el madrileño.

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El Real Oviedo ya ha anunciado tres fichajes en lo que va de mes - Pablo Sáenz, Youness y Jacobo González., jugadores que Calero cree "válidos", y, aunque reconoció que es la dirección deportiva la que diseña la plantilla, dijo tener "una idea muy clara de lo que debe ser un equipo en Segunda que compita bien".

"Todavía no he hablado con Santi Cazorla, pero lo haré porque es alguien importante. No sé cuál es su planteamiento y quiero ser respetuoso porque se ha ganado el derecho a decidir", finalizó al ser preguntado por la figura del centrocampista, que todavía no sabe si seguir jugando un año más o retirarse.

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Calero, además, confirmó que la pretemporada del Real Oviedo arrancará el próximo 6 de julio y que la idea es completar seis semanas de preparación antes de que comience la nueva temporada en Segunda División. EFE

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